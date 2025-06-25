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726罷免投票「7注意事項」一次看！違反最高開罰200萬元

▲▼中選會公告罷免投票名單日期。（圖／中選會）

▲今年7月26日將進行罷免案投票。（圖／中選會）

記者柯振中／綜合報導

第11屆立法委員罷免案及新竹市長高虹安罷免案7月26日舉行投票。當天上午8點到下午4點開放投票，凡年滿20歲的國民可依法參與。中選會特別提醒，投票當日需攜帶身分證、印章與投票通知單，並應遵守一系列法律規定，包括不得攜帶手機拍照、在投票所附近喧嘩、或進行與罷免案有關的活動，違者將面臨刑責或高額罰鍰。

凡中華民國國民年滿20歲者，皆具備投票權。中選會提醒，投票當天務必攜帶三項物品：國民身分證、印章，以及投票通知單，並需至指定投票所完成投票程序。此次投票將於當日上午8點開始，至下午4點結束，逾時不候。

為確保投票公平，中選會公告，投票當日全面禁止任何罷免活動。若為政黨、提議人領銜人、被罷免人及其代理人等相關人員從事罷免活動，將處以20萬至200萬元罰鍰；其他民眾若違規，亦會被罰10萬至100萬元，若經勸阻仍不聽，將按次連續處罰。

▲▼中選會告知民眾罷免當天7大注意事項。（圖／中選會）

▲▼中選會告知民眾罷免當天7大注意事項。（圖／中選會）

▲▼中選會告知民眾罷免當天7大注意事項。（圖／中選會）

投票所周圍30公尺內嚴禁喧嘩、干擾或勸誘他人投或不投票，違者將面臨1年以下徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。此外，民眾不得攜帶手機或其他攝影器材進入投票所，除非行動裝置已完全關機，否則違規者將被處以3萬至30萬元罰鍰。

中選會指出，不可將非罷免票物品投入票匭，也不得撕毀選票，違者將被罰5千至5萬元。若以攝影器材偷窺他人圈選內容，最重可處5年徒刑並併科50萬元罰金。攜出選票則會處1年以下徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

選民在圈選罷免票時，須使用投票所提供的圈選工具，若改以蓋私章或按指印方式表達，將視為無效票。中選會呼籲民眾務必遵循正確投票程序，保障自身權益，也維護投票秩序與結果的正當性。

 
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