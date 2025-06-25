國台辦罵這句竟與在野論述不謀而合　許淑華驚：複製貼上嗎？

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國台辦今（25日）大嗆民進黨，指賴清德上台後無所不用其極打壓在野政黨，變本加厲製造「綠色恐怖」，希望廣大台灣同胞充分認清、堅決反對。對此，北市議員許淑華說，該論述與在野黨提出的「綠共」一詞不謀而合，「國民黨是把中共給他的策略，複製貼上嗎？藍白是中共的傳聲筒，還是工具人呢？」

許淑華說，國台辦今日大動作聲援國民黨，說執政黨假借民主之名，行獨裁之實，大搞政治惡鬥，操弄司法輿論。第一，直接證明國民黨是中共的統戰夥伴。國台辦今日記者會論述，與國民黨、民眾黨近期提出的「綠共」一詞，執政黨在司法迫害的整體論調，不謀而合，「國民黨是把中共給他的策略，複製貼上嗎？藍白是中共的傳聲筒，還是工具人呢？」

第二，專制第一大國中共批評台灣政府獨裁。許淑華說，一個專制國家竟公然造謠別人獨裁，這完全是顛倒是非，堪稱國際笑話。綜觀歷史，中共的崛起，正是靠批鬥政敵，顛覆、洗腦人民正常的價值觀，來達到鞏固政權的目的，而現在他們正對台灣人民做一樣的事。

許淑華說，中共恐嚇台灣的同時，也釋出「有毒善意」，宣布從2025年7月1日起，「免收」台灣「首來族」申辦台胞證的證件費。她說，台灣人已經很清楚，這是對岸擅長使用的兩面手法，吸引未曾到中國的台灣人前往，中國可以掌控行蹤、個資，讓中國可以有系統的掌握台灣人，來達成統戰目的。

最後，許淑華說，罷免，是台灣人面對中國威脅最好的回擊手段，中共愈反罷免，大家當然愈要全力支持大罷免。