阿嬤被撞死怒難消！孝孫靈堂前踹打肇事男　判刑2月

▲彰化阿嬤騎車遭撞送醫急救不治。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子「大雄」因不滿肇事男子「小華」撞死阿嬤後未誠心下跪道歉，竟在靈堂前夥同他人痛毆，導致對方頭部、頸部多處受到擦挫傷。拿著驗傷單一狀告上法院，施男否認動手，也未與對方和解，彰化地方法院審理後，依傷害罪判處施男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

依據判決書內容指出，本案起因於113年5月24日小華與大雄阿嬤發生車禍，祖母3天後傷重不治。大雄不滿對方未展現歉意，於28日凌晨趁著他前往靈堂致意時，與多名不明人士共同毆打踹踢，造成其頭部損傷、頸部、臉頰及顳骨周圍開放性傷口、胸口挫傷及左側大腿挫傷，小華遭毆打後隨即前往秀傳醫院治療驗傷，並報警處理。

法官審理時，大雄否認動手，辯稱小華傷勢可能是討債被打。但法官依據小華驗傷報告與就醫時間吻合、現場對話紀錄顯示大雄曾要求其下跪道歉，大雄近距離與被告說話，卻反稱未注意到他身上的傷勢，顯悖於常理，排除其「討債受傷」之可能，認定大雄犯行明確。

法官考量，大雄因至親過世情緒激動、犯後未與被害人和解，無前科紀錄，依刑法第277條傷害罪，判處2月徒刑，得易科罰金。全案可上訴，至於小華因車禍釀大雄阿嬤死亡，涉過失致死罪嫌，另案審理中。