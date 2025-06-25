車禍遭討維修費　球棒哥喊「洞敲大一點再修」！下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

已婚男子阿強（化名）去年8月間與駕駛A男發生擦撞，對方因車輛受損要求維修，他竟手持球棒聲稱，「既然要付錢修，那就拿球棒將洞敲大一點再修」，結果反而害慘自己。刑事部分阿強被台南地院法官依犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元；民事部分則被判應賠償A男2萬元。

▲A男向阿強求償維修費用，阿強卻拿出球棒恫嚇要把洞敲大一點再修。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年8月31日開車行經台南市某路段，因與A男的車輛發生擦撞，導致A男車輛受損，他不滿被要求付錢協助維修，竟拿出球棒恫嚇，「既然要付錢修，那就拿球棒將洞敲大一點再修」；接著又不顧妻子勸阻，在雙方等待警察到場處理之前，衝到A男的車子旁邊徒手拍打車窗、大吼大叫。

A男擔心發生危險，乾脆直接開車駛離現場，隨後自行前往警局報案。刑事部分，台南地院法官認為，阿強遇到行車糾紛，竟未能理智控管情緒，以上述衝動方式恐嚇A男，考量到他已經坦承犯行，但未能與A男達成和解或獲得諒解，於是依犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

民事部分，A男向阿強提告求償2萬元精神慰撫金；阿強經台南地院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。最終，法官判處阿強應賠償A男2萬元較為適當，全案仍可上訴。