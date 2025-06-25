台大副校長爆造假　欺騙社會20年

▲台灣大學副校長廖婉君（右）遭爆出涉嫌學術成就造假，更藉此獲得包括台灣十大傑出女青年等多項獎項，涉及學術倫理問題。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

一名高中生日前因為學習歷程檔案造假惹議，遭到五所大所撤銷其錄取資格，似錦前程一夕夢碎；國內頂尖學府的一名高層人士也誇言擁有多項傲人成就，甚至聲稱其研究獲得國際通訊標準認證，結果被爆只是「膨風」，校方卻輕縱「不實的學術成就」淡化處理，爆料人痛批相較師生境遇，象牙塔內只准州官放火，「士大夫無恥，是謂國恥」。

本刊日前接獲S老師爆料說，國立台灣大學副校長廖婉君疑似經歷造假，長年對外聲稱其研究成果被納入國際通訊標準，包括ITU-T H.323 Annex-H與ETSI TiPHON專案，但經查證國際標準文獻後，並未發現其技術紀錄，質疑相關學術經歷涉嫌造假，誤導社會長達二十餘年。

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據了解，ITU（國際電信聯盟）是聯合國轄下，負責全球電信與資訊傳播標準的專門機構，其中的ITU-T專責「標準化」工作，也就是制定通訊設備間互相溝通的「共同語言」。

舉例來說，現在大眾用的手機、網路、視訊會議等不同設備及系統能夠互相通訊，就是因為遵守通用的技術規則，這個規則稱為「通訊協定」，許多協定就是ITU-T所制訂出來的，其中H.323是「視訊會議」所用的協定，後來也被用在網路電話上。

▲S師向本刊控訴，廖婉君在ITU H.323 Annex-H標準還未制定成功時，就對外宣稱自己所做成果被國際標準納入，蒙騙社會大眾，而這套標準至今並未提案成功。

S老師指出，國際電信標準具實質經濟及學術影響力，一旦能被納入其中，象徵該項研究成果具備高度的社會價值，意義甚至高於一般學術論文。廖婉君也憑藉此經歷，在擔任助理教授時期獲選「全國十大傑出女青年」，並一路晉升為副教授、教授、特聘教授，最終於2023年出任台大副校長，甚至多次獲得國科會頒發的傑出研究獎，還取得電機電子工程師學會（IEEE）授予的最高榮譽「Fellow」資格。

一名具通訊領域專才的教授也告訴CTWANT記者，由於國際標準的制定過程過去屬於「閉門會議」，直到近年才逐步公開資料，他才得以深入查證，結果發現廖婉君疑似憑虛構的標準化貢獻，矇騙社會長達20多年。

「首先，ITU H.323文庫紀錄中並未有相關的演進紀錄」S老師表示，國際標準制定程序從提案到最終成案，都會留下推進紀錄，卻無法尋得廖婉君的名字及論文。廖在事後辯稱，自己的技術文獻是透過一位名為Edgar Martinez的國際標準小組成員，送進H.323Annex-H的製作流程，但卻始終無法提出任何實質文獻紀錄，證明其技術曾被正式納入。

▲國際標準的制定代表研究成果具備實質的社會影響力與貢獻，並具有高度的商業應用價值與產品競爭力，是學術成果轉化為實際影響的重要指標。圖為國際電信聯盟總部大樓。

他指出，ITU H.323 Annex-H此標準最終甚至未提案成功，換言之，廖婉君所宣稱「技術被納入國際標準」的說法根本不成立。對此，廖又辯稱，她早在2000年便接獲Edgar Martinez通知，表示該標準已定案，因此主張自己的研究成果已被納入。但該案的檢舉人翻出文庫內當時的電郵討論紀錄，發現Martinez曾明確表示，Annex-H預計延至2001年才會完成，顯示廖聲稱當年這套技術已納入標準時與事實有所出入，況且該標準至今根本尚未完成，相關說法站不住腳。

據了解，廖婉君辯稱該組織「現任」副主席認定她的學術研究有被採用的事實，但事實上該副主席當時「早已退休」，與當初標準訂定無關。反而當年標準委員會的主席、副主席及委員都明確表示，「廖沒有提出任何寫入此標準的技術」。

知情人士進一步指出，廖副校長並非僅在ITU一案上誇大不實，早在2009年台大校訊上，她還標榜自身研究成果也曾被ETSI TiPHON收錄。ETSI（歐洲電信標準協會）為歐洲電信標準協會制定電信規格的權威機構，TiPHON則為其下專案小組，專責制定網路語音通訊協定，若技術真被收錄，意味有潛力成為業界標準，對學術與實務應用具高度影響力。

然而面對質疑，廖副校長事後改口辯稱，自己僅是在ETSI TiPHON第13次會議中「分享研究成果」，而非正式被收錄。但翻查校訊卻可清楚發現，文中明確寫出她的研究成果已被TiPHON納入，與其事後說法自相矛盾，不實說法因而再度被戳破。

廖婉君針對上述諸多指控強調，教育部及台大都曾多次調查，認定她被檢舉種種事證不成立，ITU-TH.323 Annex-H於2003年已變成ITU-T H.510（由附件變成正式文件），事情發生在自己任何獲獎之前，自己也從未在任何地方說過被ETSI TiPHON納入；另外，她曾去函ITU-T SG16 ，請教與本議題有關的現任副主席，對方有正面回覆被ITU-H.323 Annex H/H.510(Annex H 是 H.510前身）納入採用的事實及所造成的重要影響。

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