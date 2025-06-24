男嬰「出生遭斷頭」夭折！醫師擅自上傳驗屍畫面　法院判賠6800萬

▲ 潔西卡羅斯與伴侶在記者會中表示，孩子在出生過程中遭遇悲劇，事後又面對醫師未經同意公開驗屍影片的二次傷害。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

美國一對年輕父母揭露新生兒在出生過程中慘遭斷頭後，更被驗屍醫師擅自將畫面上傳社群平台，引發全國譁然。喬治亞州富爾頓郡法院日前判決，這對父母獲賠225萬美元（約新台幣6820萬元），以補償其身心創傷。

根據《亞特蘭大新聞》等外媒報導，26歲的潔西卡羅斯（Jessica Ross）於2023年7月10日進入產房準備迎接首胎，但歷經長時間陣痛後，胎兒卡在骨盆無法順利分娩。她與伴侶崔維昂泰勒（Treveon Taylor Sr.）事後得知，孩子的頭部在產程中遭到斷離，卻未當場被醫療人員告知。

兩人為釐清死因，委託驗屍專家蓋茲醫師（Dr. Jackson Gates）進行調查，未料卻遭遇二次打擊。蓋茲竟未經同意將含有死嬰斷頭畫面的驗屍影片上傳至其Instagram帳號，畫面慘烈，讓兩人再度陷入巨大悲痛。

根據家屬律師林區（Cory Lynch）向媒體表示，「蓋茲醫師的行為簡直匪夷所思，竟將死者頭部特寫與完整驗屍過程公開張貼，嚴重侵犯委託人的隱私與尊嚴。」儘管蓋茲刪除第一支影片，但不久後又接連上傳兩支類似內容。父母雙雙提告，指控其違反醫德與基本倫理。

案件在2023年9月正式進入司法程序，由於蓋茲未對訴訟作出回應，法院以缺席判決處理，最終陪審團裁定賠償225萬美元。家屬在聲明中表示，「我們無法抹去失去孩子的痛楚，但這個判決至少讓加害人受到應有懲罰。蓋茲醫師背叛了我們對他的信任，把我們摯愛的孩子當作博取關注的素材。」

針對判決結果，蓋茲事後雖透過律師聲稱「深感遺憾」，但其先前在臉書上的發言卻指控本案為「司法不公」，並揚言將提出上訴。他更坦承至今仍持續將驗屍影像上傳社群平台，引發更大爭議。

▲ 喬治亞州一名病理解剖醫師將死嬰斷頭畫面上傳Instagram，法院裁定須賠償父母225萬美元。（圖／翻攝自X）

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