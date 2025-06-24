中正大學授順億總裁林文村「管理學名譽博士」　表彰卓越成就

▲ 跨國企業林文村（圖左）總裁領航地方產業升級 ，由中正大學校長蔡少正親頒授名譽博士 。（圖／中正大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立中正大學23日隆重舉行名譽博士學位頒授典禮，授予順億關係企業總裁、義雲會創會會長暨嘉義縣民雄頭橋工業區廠商聯合協進會創辦人林文村先生「管理學名譽博士」榮銜，以表彰其在企業經營、社會關懷與跨域合作上的卓越成就與深遠影響。

▲ 跨國企業林文村（圖左）侍親至孝。（圖／中正大學提供）

總統府張博雅資政、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁及多位政商代表皆親臨致詞祝賀。總統賴清德、嘉義縣市政府亦特別致贈花籃致意，林文村母親及家人都到場觀禮，場面溫馨感人。

林文村長年致力於企業穩健經營與創新管理，帶領順億關係企業穩步成長，成為具代表性的跨國企業。他強調誠信、效率與人本價值，善用現代管理策略推動企業升級，在快速變動的產業環境中持續創造競爭優勢。

中正大學校長蔡少正表示，林文村在面對國際產業變局時展現領袖智慧，靈活應變，是學生學習的最佳典範，隨後代表學校致贈「文領群倫、村聚眾義」意涵的琉璃藝術品，象徵其兼具人文素養、卓越領導及社會影響力。

管理學院院長連雅慧以「企業經營有成、社會關懷有心、教育合作有力」為題，肯定林文村總裁深耕雲嘉地區的影響力。2020年底林總裁發起籌組「義雲會」，於2022年正式成立，集結超過60家在地上市櫃與優質企業，推動「分享（Share）、綜效（Synergy）、影響力（Strength）」的3S理念，倡議「義行濟世」文化，推動會員參與各類公益計畫。義雲會除了建構跨產業合作平台，也投入醫療捐助、公益服務與產學交流，成為地方經濟與社會發展的重要推手。

林文村曾擔任民雄工業區聯誼會主委，2021年整合民雄與頭橋兩大工業區資源，促成「嘉義縣民雄頭橋工業區廠商聯合協進會」成立，凝聚製造業隱形冠軍的能量，強化區域合作，為嘉義地區產業注入新動能，推動共同成長。

除了產業發展，林總裁積極實踐社會責任。同時，他也是嘉義地檢署犯罪被害人保護協會嘉義分會主任委員，長期投入被害人關懷與社會安全推廣，展現企業家以身作則的社會影響力。林總裁亦於1992年獲嘉義市「孝行楷模」，其孝親敦倫的價值觀，深受社會敬重。

蔡少正，林不僅是傑出的企業領袖，更以實際行動關懷醫療、扶助弱勢、支持教育，充分展現企業家的公共參與精神與人文關懷，是社會學習的標竿。」他強調，林總裁透過義雲會促進產學鏈結、帶動區域整合，並積極回饋中正大學，協助校務發展與青年培育，成為本校最重要的產業夥伴之一。

林文村表示：這份博士榮銜不只是榮譽，更是一份責任與承諾。」他特別將榮耀獻給91歲到場觀禮的母親與已故父親，感念家人一路的支持。他幽默自喻為「被浪潮推上前線、卻沒被打回沙灘的人」，謙遜地說：「我沒有什麼特別的能力，只是善於串連好朋友，讓一加一大於二。」

他更感性地引用日文兩句箴言：「一期一會」與「一生懸命」。他表示，「一期一會」提醒我們珍惜每一次與人的相遇，因為一切都是因緣機會，值得彼此惜福、感恩並共創美好；而「一生懸命」則是源自日本職人精神，代表著全力以赴、專注投入的態度。他深有感觸地說：「我們做什麼像什麼，莫忘初衷。」強調唯有用心經營當下，才能創造永續未來與真正的影響力。