陸女童「狂吐活蟲」一個月！元兇就在家中廁所

▲女童狂吐活蟲一個多月。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省揚州市一名8歲女童持續嘔吐活蟲長達一個多月，四處就醫、服用除蟲藥都沒有改善，直到疾病預防控制中心介入之後，專家才確認元兇是廁所內的「毛蠓」。

根據陸媒報導，女童近日被家人帶到揚州市婦女兒童醫院兒科診室就診，她的父親向醫師展示了一個玻璃杯，裡面有多條長度約1公分的活蟲正在瘋狂扭動。

女童的父親說，過去的一個多月，女童反覆從口中吐出活蟲，有時一兩條，有時三五條，輾轉多家醫院就診，服用驅蟲藥都沒有效果。

醫師也沒見過此種寄生蟲，於是向疾控部門求助。揚州市疾病預防控制中心的專家查看了之後，很快認出這種蟲子，與先前在一名老婦人體內發現的一模一樣，經過進一步比對，最終確認為「毛蠓」幼蟲感染。

▼毛蠓成蟲常在廁所出沒。（圖／翻攝微博）



揚州市疾控中心血寄地病防制科科長徐玉慧表示，毛蠓俗稱「蛾蠅」或「蛾蚋」，體型微小，多毛的身體和翅膀使其看起來毛茸茸的，就是在廁所常看到的黑色小飛蛾。

徐玉慧說，毛蠓的幼蟲常棲息在富含有機質的水環境中，如浴缸、洗手盆、馬桶水箱以及流動緩慢或長期存水的下水管道內壁。

女童的家長回憶，家中廁所長期有「黑色的小蛾子」飛出，疑似就是毛蠓成蟲。

徐玉慧解釋，毛蠓幼蟲污染了水體，當孩子在廁所刷牙漱口，或馬桶沖水時水花濺起，幼蟲就可能被誤食入人體。

徐玉慧也提醒，在潮濕悶熱的梅雨季節，這種潮濕、積水的環境極易成為毛蠓繁殖的溫床。

最常見的毛蠓為「白斑蛾蚋」，本身不咬人、不吸血，因此不會透過血液傳播造成疾病，但其體表構造仍可能成為細菌等病原體的溫床，不建議用手拍打。