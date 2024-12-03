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15種物品「看過卻叫不出名字」！橘子白白那個是什麼　萬名網長知識

橘子,柑橘類水果。（圖／Pixabay）

▲橘子果肉上白白一絲一絲的你叫得出名字嗎？（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

「橘子上白白一絲一絲那個」、「小吃店那個紅繩子」以及「披薩中間那個白白的三角形」你叫得出名字嗎？知名插畫粉專10 Seconds Class – 10秒鐘教室推出最新力作「叫不出名字的那個」，精心繪製15種你曾看過、卻叫不出名字的日常物品與食物，真實名稱一公布，吸引破萬名網友按讚，紛紛驚呼長知識了。

該粉專近日以Q版畫風呈現生活中「一些叫不出名字的那個」，圖中可見「綁麵包袋的那個」稱為魔帶；「披薩中間那個」就叫做披薩救星；至於有台灣LV之稱的「阿嬤那個袋」則是茄芷袋；另外，「廁所牆上那個蟲」稱作蛾蚋，「牆上一坨水泥」的蟲蟲是衣蛾；橘子「上面白白的那個」叫做橘絡；過年吃的一顆一顆、一條一條、紅白QQ的也有名字，分別是生仁糖、寸棗和吉紅。快自測這張圖片中你叫得出名字的有幾個？

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▼下圖中你叫得出名字的有幾個？（圖／插畫粉專《10 Seconds Class – 10秒鐘教室》授權提供）

▲▼15種物品「看過卻叫不出名字」！橘子白白那個是什麼　萬名網長知識。（圖／插畫粉專《10 Seconds Class – 10秒鐘教室》授權提供）

粉專同時分享「那個」小知識，有台灣LV之稱的「茄芷袋」原本是用三角藺草所編織，後來則改用尼龍材質更為實用。其名稱由來為它的編織方式「かぎ編み（kagiami）」之日文音譯而來，近年成為外國觀光客喜歡購買的伴手禮之一。

▼台灣的茄芷袋相當有名，連觀光客來台都指定購買。（示意圖／ETtoday資料照）

▲料理之王 聯名款「買好菜茄芷袋」。（圖／記者楊佩珊攝）

另外，家中很常看到牆上有一小坨水泥狀的東西，其實是「衣蛾的巢」，其幼蟲就住在裡面，牠們喜歡吃紡織品、皮屑與毛髮等物品。而在這個盛產橘子的季節，很多人食用時卻把上面的白絲（橘絡）給剝掉，事實上它可是一味中藥材，具有通絡化痰、順氣活血之功效，雖然不是很美味，但仍建議搭配果肉一起吃下去。

▼「衣蛾」讓人看了渾身起雞皮疙瘩。（示意圖／記者許凱彰攝）

▲▼衣蛾、移動水泥。（圖／記者許凱彰攝）

貼文PO出才一天，即吸引破萬名網友湧入按讚，不過有人納悶提問，「披薩救星怎麼可以就叫披薩救星？它應該跟別的伙伴一樣，有個大家就算知道了、但還是喊不出來的名字啊～」。留言下方瞬間掀起一波熱議，「我都說pizza中間的小桌子」、「三腳堵」、「披薩救星這名字太不像正式的名字了」、「披薩救星是認真的嗎」。

各種「那個」名稱一公布不少人笑喊，「真實用！全部都不會唸，看完後還是記不起來那個叫什麼」、「想補充但是叫不出名字」、「畫得很棒我也很認真看完了，但是一樣記不起來」、「好實用！原來不是只有我會講那個那個」。

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