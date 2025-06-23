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新加坡總理黃循財就任後「首訪」中國　將會見習近平、李強

▲大陸國家主席習近平（右）在利馬出席APEC領導人非正式會議期間會見新加坡總理黃循財。（圖／翻攝新華社）

▲習近平（右）於2024年在利馬出席APEC領導人非正式會議期間已會見黃循財，兩人近期在北京再次會面。（圖／翻攝新華社）

記者任以芳／綜合報導

新加坡總理黃循財於6月22日啓程赴華展開為期五天的正式訪問，包括北京與天津。此行是黃循財5月就任總理後首次出訪東盟以外國家，適逢新中建交35週年，旨在重申兩國持續深化雙邊關係的共同承諾。大陸學者與分析，面對全球經濟不確定性，以及地緣形勢緊張的背景下，黃循財此行將深化中新合作、重塑地區穩定性有積極作用。

黃循財此行率領的代表團成員包括新加坡外交部長維文、永續發展與環境部部長兼貿工部主管貿易關係部長傅海燕、交通部代部長兼財政部高級政務部長蕭振祥等高級官員。

黃循財將中國作為就職後「首選」的東盟外訪問國，充分彰顯其對發展「新中關係」的高度重視。訪問期間，中國國家主席習近平將與黃循財舉行會見，國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際也將分別同其進行會談。雙方計劃就新中雙邊關係及共同關切的國際與地區議題深入交換意見。

新中兩國自1990年建交以來，雙邊關係持續深化，並於2023年升級為「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」。據新加坡《聯合早報》昨22日報導，黃循財最近一次訪華是在2023年12月，當時以新加坡副總理兼財政部長身份訪問中國，儘管這次是「首次」以新加坡總理的新身份訪華，對於中國並不陌生。自2011年從政以來，除新冠疫情期間外，他幾乎每年都會訪問中國。他此前擔任過與中國相關的職務包括新加坡—四川貿易與投資委員會聯合主席，他還曾在擔任國家發展部長期間負責監督天津生態城項目。

新加坡《海峽時報》也指出，新加坡一直重視通過定期的高層接觸，保持與中國的良好關係。新加坡國務資政李顯龍於2024年11月訪華，中國領導人會見了他。兩國之間的經濟聯繫始終強勁且互利互惠。

▲▼新加坡第四任總理黃循財（Lawrence Wong）。（圖／路透）

▲新加坡第四任總理黃循財（Lawrence Wong）與中方關係密切。（圖／路透）

《聯合早報》援引黃循財啓程前接受中國央媒的採訪內容稱，新中合作前景光明。兩國在相互信任、尊重和理解的基礎上，建立了「密切和穩固的夥伴關係」。黃循財說，這個夥伴關係由新加坡建國總理李光耀和中國領導人鄧小平開啓，歷任新加坡總理在這個穩固的基礎上和中國夥伴建立密切聯繫和信任，他也希望通過對中國的訪問做到這一點。

據了解，黃循財此次訪問的核心議程之一是強化雙邊合作承諾，重點推進蘇州工業園區、天津生態城及新中（重慶）戰略性互聯互通示範項目三大政府間合作平台。黃循財表示，現有項目仍有拓展新合作領域的潛力，而非需要替代。

另外，港媒《南華早報》日前報導指出，包括新加坡在內的大多數東南亞國家都明確表示，不願在中美競爭中選邊站隊。報道認為，黃循財此行也將為北京提供一個機會，展示自己作為東南亞國家可信賴的合作夥伴和多邊主義捍衛者的地位。

除北京的政治會談外，黃循財還將赴天津出席夏季達沃斯論壇，並與世界經濟論壇總裁進行對話。此次訪問正值中美戰略競爭加劇引發全球供應鏈調整、技術壁壘及各國選邊壓力增大之際。新加坡媒體指出，黃循財將在論壇強調維護基於規則的多邊體系的重要性，警示規則缺失將導致所有國家利益受損。

陸媒《環球時報》報導指出，華東師範大學亞太研究中心執行主任陳弘22日表示，從新加坡在一些敏感議題上的表態可以看出，其戰略立場是一貫的、穩健的，而且強調務實，對中國與中國的發展都有比較正確的認知，同時在積極尋找互利合作的方向。

他認為，黃循財此訪不僅僅是一個禮節性的訪問，而是更具實質性的推動力。在面對全球經濟不確定性，以及地緣形勢緊張的背景下，此次訪問對深化雙邊合作、重塑地區穩定性起到積極作用。另外，雙方還可以就南海問題等地區和平與安全議題深入溝通。

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