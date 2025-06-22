高中畢業生出國唸書「創5年新高」　專家：大陸最多「數字被低估」

▲高中畢業生赴國外就讀人數寫下5年新高，但專家認為被低估。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部最新統計，112學年高中畢業生有1561人赴國外就讀，人數寫下5年新高，占比0.96%更是8年最高。專家分析，數字可能被低估，尤其是占最大宗的中國大陸，不少學生同時錄取台灣與中國的大學，保留台灣學籍卻去念對岸的知名大學，畢竟國際排名比較高，且入學相對容易。

教育部近期公布高級中等學校應屆畢業生升學就業概況。受少子女化影響，112學年高中應屆畢業生為16.3萬人，較上學年減少4.8%。其中14.3萬人繼續升學，占畢業生總數88%，畢業後即就業者為1.3 萬人，僅占8.0%，年減0.3萬人。

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▲高中畢業生赴國外就讀人數寫下5年新高。（圖／教育部提供）

調查顯示，繼續升學的應屆畢業生中，仍以升讀私立大學者為大宗，共7.9萬人，占升學者55%，讀公立大學者為6.0萬人，占42%，二者合計占超過97%，其餘讀軍事院校、二專、警察校院、其他學校及赴國外（含大陸）就讀者，合計僅占2.8%。而赴國外（含大陸）共有1561人，寫下5年來新高，同時占比0.96%，更是105學年至今最高的8年新高，但僅比前一學年增加17人。

不過，不願具名專家表示，高中畢業生赴國外（含大陸）唸書共1561人，數字可能被低估，尤其中國大陸從108學年後，就已經拒絕和台灣交換赴中念大學的數字，僅有台灣的高中提供數字則不夠完整，因為台生可能同時錄取兩岸的大學，但若保留台灣學籍而到對岸唸書，高中端不見得知情，即使現在政府不再採認隸屬統戰部的中國大學學歷，但其他不在名單內的中國大學，很多學校的國際排名都比台灣的大學好，都會促成高中畢業生到對岸就讀。

▲高中畢業生赴國外就讀人數寫下5年新高，但專家認為被低估。（圖／教育部提供）

升學平台大學問執行長魏佳卉認同上述看法，她說，從大學問網站流量前五名，有關「學測申請大陸大學」一直位居前五名就可得到佐證。而且現正是台商陸配子女就學高峰期，加上從中國2017年起，可用學均標標成績申請大陸的學校，在同時錄取台灣與中國大學時，包括台大等國立大學，不少新生保留學籍，其實就是預防在大陸不習慣時可以返台。

康橋國際學校公關主任吳浩銘表示，學校雖設有國際班，大多選擇前往美國就讀，由於國際部學生人數本來就比較多，故並未發現有明顯增加跡象，今年學生選擇前往美國就讀也未受到影響，從過去經驗看來，國際局勢和景氣好壞才會影響到家長的選擇。