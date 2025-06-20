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防窗殺、傳知識、好好拍！　左鎮化石園區「鳥友善窗貼」超有梗

▲台南左鎮化石園區玻璃窗貼上古生物主題圖樣，不僅吸睛好拍，更能有效降低野鳥撞擊機率。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南左鎮化石園區玻璃窗貼上古生物主題圖樣，不僅吸睛好拍，更能有效降低野鳥撞擊機率。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

走進台南左鎮化石園區，大片落地玻璃窗上裝飾著以始祖象、劍齒虎等古生物為主題的視覺圖騰，不少民眾以為是美觀拍照設計，卻不知這些窗貼其實肩負著一項關鍵任務——守護飛過園區的野鳥生命。

台南左鎮化石園區地處台南左鎮自然山林邊緣，每年吸引鳳頭蒼鷹、大冠鷲等珍稀鳥類棲息覓食，窗貼正是為防止鳥類誤撞玻璃、避免「窗殺」事件所設。

▲台南左鎮化石園區玻璃窗貼上古生物主題圖樣，不僅吸睛好拍，更能有效降低野鳥撞擊機率。（記者林東良翻攝，下同）

園方指出，野鳥撞擊玻璃的情況常因玻璃反射天空與綠意，讓鳥誤判為開闊空間。這類撞擊不但可能導致骨折甚至死亡，已是全球非自然鳥類死亡主因之一。左鎮化石園區近年陸續於室內大片玻璃貼上兼具警示與教育功能的窗貼圖樣，透過古生物意象提醒飛行鳥類減少誤撞，也藉此讓遊客進一步認識史前生物與生態平衡議題，不只守護野生動物，也創造寓教於樂的觀展體驗。

▲台南左鎮化石園區玻璃窗貼上古生物主題圖樣，不僅吸睛好拍，更能有效降低野鳥撞擊機率。（記者林東良翻攝，下同）

園方同時呼籲，若遊客在園區或其他地點發現有鳥撞玻璃情況，應立即將鳥兒輕放進紙箱等安靜通風的空間中，切勿餵食灌水，並儘速通報當地野鳥協會或動物救傷單位協助。左鎮化石園區強調，期望透過結合科學教育與保育行動，在探索古生物知識的同時，也守護當代棲息於山林間的珍貴生命，讓人與自然共存共榮，實踐友善永續的博物館精神。

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