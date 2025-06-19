康力生技爆吸金　股東苦等12年沒上市

▲康力生技以牛樟芝作為主打商品，聲稱植物新藥開發有成果，召開說明會吸引民眾投資。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

康力生技（以下簡稱康力）2013年起，透過未上市股票分配給關係人並公開交易，吸引投資人進場。但至今仍未上市，又在2020年起推出「與貴州茅台酒合作預購案」，吸引不少資金入場，投資人也憂心回報落空，依舊拿不到應有分潤與本金，已提告詐欺和違反銀行法等罪，現在出面踢爆其吸金手法，盼不要再有民眾落入圈套。

康力生技成立於2005年，對外標榜專注於植物新藥開發與保健食品製造，曾推出主打「天然抗癌配方」的靈芝複方飲品，自稱已與國內多家醫療機構合作臨床試驗，並聲稱即將授權海外藥廠、赴美上市。公司常於台大醫院、工研院、君悅飯店等地舉辦大型成果說明會，營造專業研發與即將上市的假象，吸引眾多中高齡民眾投資。

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▲康力生技創辦人李世強（右）與康力生技研發長陳介甫，宣揚植物新藥將赴美取得認證並上市。

據悉，董事長李世強自稱退休國小教師，實際學歷為新豐高中，卻對外宣稱畢業於臺南師範專科學校、具教育界背景。受害人指出，李早年多以「研發團隊來自中研院、即將掛牌戰略新板」為話術，建立專業形象。

資深投資人劉小姐控訴，2013年她透過康力業務人員的陌生開發電話，購買每股49元至80元不等的康力未上市股票，共投入約1600萬元。到了2020年李世強又主動找上她，稱與「貴州茅台集團」合作推出「酒品預購案」，每單位100萬元含20瓶酒，年分潤24%並有介紹獎金等行銷手段邀請他出金，劉女也不疑有他陸續投入200萬元。

▲康力生技找來各領域專家作為「活招牌」，取信投資人進而吸引民眾入金投資。

康力對外聲稱，與貴州茅台集團及嘉博科技屬於三方合作關係，由康力提供原料、茅台生產製造，嘉博科技總代理經銷，但投資人事後發現康力及嘉博負責人都為李世強，質疑是在自導自演。

劉女指出：「他們會辦成果發布會、論壇，就請專業博士站台，好像真的有在做研發」，營造研發、上市的可信度。但多年過去，未見上市機會，康力前營運長在股東說明會中也坦承「公司目前欠稅、無法上市」，進一步動搖投資人信心。

根據劉女描述，康力於2020年9月推出「貴州茅台合作預購案」，設定預購合約方案：每單位100萬元（含20瓶酒），預計年分潤24%，並另有介紹獎金。當年10月投資人至高雄參與線上下單儀式，11月有「交單影片」公開，12月劉女也投入200萬元，朋友投入約450萬元以上，總計6人約投入650萬元。

劉女表示，最初在2021年4月份獲得首期分潤與獎金回饋，但7、8月未收到第二期分潤。康力回應以疫情與茅台生產線延後為由，延後支付時間。之後未見後續分潤與本金退還。

▲貴州茅台酒投資案遭控是另類吸金手法，投資人未如期取得分潤怒提告。

劉女進一步指出，李世強宣稱公司研發忙碌、交由某「總經理」處理資金與印章，疫情後總經理「帳戶空了、跑掉了」，但她曾私下與該總經理聯繫，該總經理提供資料指李世強在嘉國科技帳務上已跳票，並透過地下金主進行龐大周轉，其中部分金主資金流入後由李世強控制。

雖然李世強向投資人承諾將透過植物新藥授權三家公司、掛戰略板與美股上市，並承諾以百倍金額賠償受害股東，但目前仍未兌現，實質回報與承諾之間出現明顯落差。李世強還曾因虛偽增資9300萬元一事，因違反公司法遭判處六個月徒刑得易科罰金。

至於茅台預購案發生於2020、2021年間，劉女與其他投資人已於2023年提告，控訴其多次承諾未兌現，並簽署保密與和解條件，央求法院介入處置。目前彰化地方法院已有22名股東提告，索賠金額逾2000萬元，受害者遠不止這些人數，初估還有一百多人未提告。

投資人指控，康力生技透過「未上市股票交易」與「茅台預購合作」兩大管道，累積大量投資人資金，並以研發、上市等高期待來吸引民眾注入資金，但多年過去，承諾卻始終未兌現，這才憤而赴法院集體提告，盼能透過法律還原資金流向與實際情況，以捍衛自身權益。

本刊致電康力生技負責人李世強，針對未上市股票及貴州茅台酒等投資爭議，截稿前尚未獲得回應。

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