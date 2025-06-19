　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

康力生技爆吸金　股東苦等12年沒上市

康力生技以牛樟芝作為主打商品，聲稱植物新藥開發有成果，召開說明會吸引民眾投資。（圖／民眾提供）

▲康力生技以牛樟芝作為主打商品，聲稱植物新藥開發有成果，召開說明會吸引民眾投資。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

康力生技（以下簡稱康力）2013年起，透過未上市股票分配給關係人並公開交易，吸引投資人進場。但至今仍未上市，又在2020年起推出「與貴州茅台酒合作預購案」，吸引不少資金入場，投資人也憂心回報落空，依舊拿不到應有分潤與本金，已提告詐欺和違反銀行法等罪，現在出面踢爆其吸金手法，盼不要再有民眾落入圈套。

康力生技成立於2005年，對外標榜專注於植物新藥開發與保健食品製造，曾推出主打「天然抗癌配方」的靈芝複方飲品，自稱已與國內多家醫療機構合作臨床試驗，並聲稱即將授權海外藥廠、赴美上市。公司常於台大醫院、工研院、君悅飯店等地舉辦大型成果說明會，營造專業研發與即將上市的假象，吸引眾多中高齡民眾投資。

[廣告]請繼續往下閱讀...

康力生技創辦人李世強（右）與康力生技研發長陳介甫，宣揚植物新藥將赴美取得認證並上市。（圖／報系資料照）

▲康力生技創辦人李世強（右）與康力生技研發長陳介甫，宣揚植物新藥將赴美取得認證並上市。

據悉，董事長李世強自稱退休國小教師，實際學歷為新豐高中，卻對外宣稱畢業於臺南師範專科學校、具教育界背景。受害人指出，李早年多以「研發團隊來自中研院、即將掛牌戰略新板」為話術，建立專業形象。

資深投資人劉小姐控訴，2013年她透過康力業務人員的陌生開發電話，購買每股49元至80元不等的康力未上市股票，共投入約1600萬元。到了2020年李世強又主動找上她，稱與「貴州茅台集團」合作推出「酒品預購案」，每單位100萬元含20瓶酒，年分潤24%並有介紹獎金等行銷手段邀請他出金，劉女也不疑有他陸續投入200萬元。

康力生技找來各領域專家作為「活招牌」，取信投資人進而吸引民眾入金投資。（圖／翻攝畫面）

▲康力生技找來各領域專家作為「活招牌」，取信投資人進而吸引民眾入金投資。

康力對外聲稱，與貴州茅台集團及嘉博科技屬於三方合作關係，由康力提供原料、茅台生產製造，嘉博科技總代理經銷，但投資人事後發現康力及嘉博負責人都為李世強，質疑是在自導自演。

劉女指出：「他們會辦成果發布會、論壇，就請專業博士站台，好像真的有在做研發」，營造研發、上市的可信度。但多年過去，未見上市機會，康力前營運長在股東說明會中也坦承「公司目前欠稅、無法上市」，進一步動搖投資人信心。

根據劉女描述，康力於2020年9月推出「貴州茅台合作預購案」，設定預購合約方案：每單位100萬元（含20瓶酒），預計年分潤24%，並另有介紹獎金。當年10月投資人至高雄參與線上下單儀式，11月有「交單影片」公開，12月劉女也投入200萬元，朋友投入約450萬元以上，總計6人約投入650萬元。

劉女表示，最初在2021年4月份獲得首期分潤與獎金回饋，但7、8月未收到第二期分潤。康力回應以疫情與茅台生產線延後為由，延後支付時間。之後未見後續分潤與本金退還。

貴州茅台酒投資案遭控是另類吸金手法，投資人未如期取得分潤怒提告。（合成圖／翻攝畫面）

▲貴州茅台酒投資案遭控是另類吸金手法，投資人未如期取得分潤怒提告。

劉女進一步指出，李世強宣稱公司研發忙碌、交由某「總經理」處理資金與印章，疫情後總經理「帳戶空了、跑掉了」，但她曾私下與該總經理聯繫，該總經理提供資料指李世強在嘉國科技帳務上已跳票，並透過地下金主進行龐大周轉，其中部分金主資金流入後由李世強控制。

雖然李世強向投資人承諾將透過植物新藥授權三家公司、掛戰略板與美股上市，並承諾以百倍金額賠償受害股東，但目前仍未兌現，實質回報與承諾之間出現明顯落差。李世強還曾因虛偽增資9300萬元一事，因違反公司法遭判處六個月徒刑得易科罰金。

至於茅台預購案發生於2020、2021年間，劉女與其他投資人已於2023年提告，控訴其多次承諾未兌現，並簽署保密與和解條件，央求法院介入處置。目前彰化地方法院已有22名股東提告，索賠金額逾2000萬元，受害者遠不止這些人數，初估還有一百多人未提告。

投資人指控，康力生技透過「未上市股票交易」與「茅台預購合作」兩大管道，累積大量投資人資金，並以研發、上市等高期待來吸引民眾注入資金，但多年過去，承諾卻始終未兌現，這才憤而赴法院集體提告，盼能透過法律還原資金流向與實際情況，以捍衛自身權益。

本刊致電康力生技負責人李世強，針對未上市股票及貴州茅台酒等投資爭議，截稿前尚未獲得回應。

延伸閱讀
吸金陷阱2／康力花2.4億買藥廠攏是假？　法院認證違約慘賠2700萬
科技繼承者們1／電子股董事新「嬌」點　高顏值二代騎小綿羊+賽馬登場
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 4721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
停火曙光？紐時：伊朗有意接受川普「會晤提議」
道奇湖人老闆變同人！大谷被點名　總教練笑：放過他吧
小摩、花旗示警黑天鵝要來了！黃金將大跌　原因曝光
威力彩今上看14億！　4生肖財運旺
以伊衝突「普丁想出手」　俄警告：美國介入恐爆核災
美職史上新高！湖人近3000億出售原因曝　魔術強森樂見賣給道

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

丹丹漢堡粉專又被盜「換臉換國籍」！網怒刷整排：還我印度小哥

自強號拋錨排除　台鐵松山＝台北恢復雙線行車

康力生技爆吸金　股東苦等12年沒上市

快訊／花蓮一早連2震！07:48規模3.2地震　最大震度2級

政府高官也愛用加熱菸　知情人士：關閉市場恐釀犯罪叢生

加熱菸走私年成長86% 　海關人員：政府不徵稅拖累基層

快訊／自強號拋錨卡隧道　台鐵松山＝台北單線行車誤點

快訊／4縣市有感！花蓮07：02規模3.7地震　最大震度3級

今午後雨最大　未來10天颱風生成機率曝

威力彩今上看14億　4生肖財運旺！2方位＋幸運色更易中獎

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

丹丹漢堡粉專又被盜「換臉換國籍」！網怒刷整排：還我印度小哥

自強號拋錨排除　台鐵松山＝台北恢復雙線行車

康力生技爆吸金　股東苦等12年沒上市

快訊／花蓮一早連2震！07:48規模3.2地震　最大震度2級

政府高官也愛用加熱菸　知情人士：關閉市場恐釀犯罪叢生

加熱菸走私年成長86% 　海關人員：政府不徵稅拖累基層

快訊／自強號拋錨卡隧道　台鐵松山＝台北單線行車誤點

快訊／4縣市有感！花蓮07：02規模3.7地震　最大震度3級

今午後雨最大　未來10天颱風生成機率曝

威力彩今上看14億　4生肖財運旺！2方位＋幸運色更易中獎

「TOYOTA改款神車休旅」爆紅日本停售！上市不到一個月訂單爆量

睡好覺勝過萬元保養！4個習慣有助提升睡眠品質

快訊／台積電跌10元至1045　台股跌逾160點

14歲日女偶像「二手衣」媽媽高價賣！說明文藏暗示…網轟惡毒父母

停火現曙光？　紐時：伊朗有意接受川普「會晤提議」

淡水火警1死1傷！2男開贓車出逃　4人都有毒品前科警疑「有內幕」

道奇老闆天價收購湖人引熱議　總教練羅伯斯笑：放過大谷翔平吧

溪水暴漲釣客難上岸！父衝河邊驚見他受困沙洲　消防成功救出

丹丹漢堡粉專又被盜「換臉換國籍」！網怒刷整排：還我印度小哥

川粉也不挺！　民調：53%反對美軍「加入以色列襲擊」

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

生活熱門新聞

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

西北雨！　今「下最大」地區曝

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

銀行匯400萬被阻！大媽「冷笑1句」震驚他

7、9月恐爆嚴重天災！命理師警告：台灣要小心

大尺度Coser突公開戀情「有兩個老公」：我睡中間

台灣零負評77萬YTR「消失7個月」IG自介也改了

威力彩今上看14億　4生肖財運旺

「樋口飯糰」新房東身分曝！黃捷：太有緣

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

防災包爆熱潮！小北百貨「1張圖」超神

快訊／自強號拋錨卡隧道　台鐵松山＝台北單線行車誤點

快訊／4縣市有感！花蓮07：02規模3.7地震　最大震度3級

冷氣太久沒開「別急著關窗」　家電大廠：恐引發過敏性肺炎

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

西北雨！　今「下最大」地區曝

黃金價格將大跌　原因曝光

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

吃完早餐就想大號？　原因曝光

川普稱伊朗主動求和　伊朗駐聯合國代表團回應了

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

和碩「高顏值公主」曝光！　國巨董千金曾參加世界賽

銀行匯400萬被阻！大媽「冷笑1句」震驚他

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面