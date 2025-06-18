台中失智重聽翁空間迷航6hrs　駕車「繞10個行政區」被警攔下

▲76歲駕駛失智且重聽，竟獨自開車外出，迷失方向長達6小時。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

新北市三峽區日前發生78歲男子開車衝撞人群造成4死12傷慘劇，殷鑑不遠，台中市又有1名76歲陳姓男子上周開車外出，忘了回家的路，獨自在市區開了6小時、行經10個行政區，直到被員警循線攔下，還好沒有發生意外，令人捏把冷汗。

陳男妻子表示，丈夫當天早上8點開車送她去豐原區自成街參加老人會課程，原定課程結束，11點再來接送，不料遲遲未見人影，於是她先搭計程車回家，到家後仍未見丈夫有返家跡象，由於丈夫患有重聽及輕微失智，中午12點30分，著急地搭計程車報案請求協尋。

豐原警分局頂街派出所警員鄭傑隆獲報後，調閱陳男的行車軌跡，發現他從早上起即一路行駛未曾停留，走走停停，且橫跨台中10個行政區，行車路徑毫無規律，疑似迷路，基於安全考量，隨即派遣警員林家慶與張呈宇前往市區搜尋。

在派出所員警分工合作之下，當天下午2點30分，在東區東光園路發現車輛，隨即啟動警鳴器攔車，順利引導停靠，陳男供稱，自己認不出回豐原的方向，途中一度喪失方向感與記憶，不知該前往何處。所幸警方即時介入，隨後由員警護送返家，與妻子團聚。

豐原分局統計，今年1至5月份共尋獲81名失蹤人口，其中失智症患者有11人，分局長林大為呼籲，家中如有年長者，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急聯絡卡，倘若長輩不慎走失，能有利警方迅速查證迷失長者身分並聯繫家屬，避免危險發生。