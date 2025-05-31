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三峽肇事翁今晨過世　院方說明死因：多重器官衰竭

▲▼三峽暴衝奪3命！肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時為人。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲三峽肇事翁過世，資料照。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北市三峽區19日發生重大車禍，78歲的余姓老翁駕駛汽車因不明原因失控衝撞行人，釀成3死12輕重傷慘劇，肇事駕駛本人也重傷住院。亞東醫院今（31）早表示，余姓男子經多次手術及於加護病房持續以非手術性療法治療，仍因多重器官衰竭於今日上午不治死亡。整起事故也因此增至4人死亡。

余姓老翁19日駕車從苗栗老家返回三峽住處，卻在北大國小、三峽國中旁失控暴衝，由於正值放學時間，車輛高速猛撞停等紅燈的機車、以及過馬路的學童。

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肇事駕駛余姓老翁由亞東醫院收治，院方當時表示，他到院後情況相當危急，有多處腸道破裂，創傷團隊搶救手術後還未脫離險境，意識狀況不清楚。21日完成第二次手術後，院方其後多日說明，個案持續於加護病房治療，病況無明顯變化。

余姓老翁何時可以轉醒、進行筆錄釐清肇事原因受到關注，警方派員在現場24小時戒護，今日則傳出過世消息。

院方今早說明，余姓男子自114年5月19日因多重外傷被送至亞東醫院進行治療，由5月19日至5月31日期間經多次手術及於加護病房持續以非手術性療法治療，仍因多重器官衰竭於5月31日上午不治死亡，已回報檢警相驗。因事涉司法調查，後續將報由檢方依法辦理。

目前車禍傷者仍有4人住院治療中，土城醫院收治3人，其中最嚴重是1名14歲OHCA女童，因創傷性腦損傷，仍在加護病房接受密切治療與觀察，另2名13歲學童在普通病房收治；亞東醫院收治1名14歲女童，病況穩定恢復中。

▲▼ 三峽車禍3死，志工整理現場悼念物。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

▲三峽車禍釀3死震驚社會，許多民眾前往案發現場悼念傷亡者。（圖／記者呂佳賢攝）

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