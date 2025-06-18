假地政士聯手詐團設局　15人受害痛失千萬！士檢起訴16人

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署檢察官邱獻民指揮刑事局偵四大隊第二隊等多地警力，查獲台南假冒地政士的詐團，租用他人執照對外招攬貸款，與詐騙集團聯手設局，先以假投資詐財，再誘導貸款榨取高額費用與重利，15人受害、損失逾千萬元。今（18）日依組織犯罪等罪起訴16人，其中在押的柯崴捷、項沂、許博皓3人將移審法院裁定是否交保。

蘇姓男子為台南「台信公司」實際負責人，父親、謝姓母親亦參與經營，3人未具地政士資格，卻以每年9至10萬元不法租用蔡姓地政士的證照營業。另蘇男胞弟在高雄成立「兆勝公司」，同樣假借地政士名義辦理貸款。

檢方查出，該家族與綽號「小龍」「Stan」「強力貸」等多名詐騙貸款仲介合作，受境外詐騙機房成員如「Oliver小張」「張經理」指揮，專挑遭假投資詐騙後急需資金的民眾，再由詐騙仲介轉介至台信、兆勝等公司辦理貸款，過程中再行詐騙。

一名被害羅姓民眾，遭假投資詐騙後急需660萬元資金，與該集團聯繫後，將名下房地設定抵押貸款700萬元，實際到手金額僅619萬餘元，其餘被詐團成員以利息、代書費等名義預先扣除，借得款項最終也再度遭詐騙車手取走。

另一名被害陳姓民眾也在借貸250萬元後，實得僅204萬餘元，隨即再遭假投資詐騙，2次交付巨額現金給車手，全數流入詐騙集團上游手中。

全案發生時間自2024年起至今年間，檢方認定該集團具有組織性，成員分工明確，行為涉及組織犯罪防制條例、刑法詐欺、重利及洗錢防制法等罪嫌，依法對16人提起公訴；至於被告柯崴捷、項沂、許博皓偵查中遭收押，稍晚將已移審法院審理，是否交保將由法官裁定。