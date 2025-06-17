企業攜手做公益！新北推「一企趣服務」　志工體驗熱情響應

▲兆豐票券響應「一企趣服務」志工體驗，號召40名同仁帶著家屬至土城大安圳賞蝶步道，進行步道清理與生態教育活動。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

企業不只拚業績，也拚公益！隨著永續意識日漸升溫，越來越多企業積極回饋社會，將志工服務納入企業文化。新北市社會局推出「一企趣服務」企業志工體驗活動，協助企業量身打造簡單又有意義的志工行程，讓員工走出辦公室、走入社會與環境，實踐企業社會責任。

近期，包括和運租車與兆豐票券等企業熱情響應，帶領同仁與眷屬參與生態與環保志工行動，用實際行動傳遞愛與責任，讓做公益變得既輕鬆又有感。

新北市社會局長李美珍表示，社會局長期透過「新北市志願服務推廣中心」，協助企業設計具彈性、低門檻的志工體驗活動，鼓勵企業主管親自帶領員工與家人投入服務，不僅降低參與門檻，更讓志工服務充滿人情溫度，為城市公益注入源源不絕的企業正能量。李局長也呼籲更多企業夥伴一同加入志工行列，共同為社會與環境貢獻心力。

今年4月底，和運租車號召30名員工，以「濕地守護·塭暖永續」為主題，前往新莊塭仔底濕地公園進行外來種清除與疏洪道整治，與中港大排志工隊攜手守護濕地生態。參與員工劉哲銘表示：「雖然工作辛苦流汗，但能為濕地出一份力，內心非常有成就感。」

▲和運租車員工參加志工體驗，合作清除外來種植物及挖掘疏洪道渠道，眾人完成後與成果合影。



和運租車顧客服務部部長江旭智指出，透過服務過程中的相互協作，不僅提升員工凝聚力，也讓企業資源投入志願服務發揮更大價值，期待未來有更多此類活動。

而在6月初，兆豐金控旗下兆豐票券也動員40名同仁與家屬，利用假日自發前往土城大安圳賞蝶步道，參與由頂欣社區發展協會主導的生態步道清理行動，合力清除小花蔓澤蘭等外來植物，為圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶等原生蝴蝶營造友善棲地。

兆豐票券總經理陳適毅表示，未來將持續投入多元志工服務，將「永續關懷」深植企業文化。經理胡明學也分享：「這樣的志工體驗非常有意義，不僅員工參與度高，也能邀請家人共襄盛舉，讓企業的關懷力量延伸至整個社區。」

社會局補充，目前已規劃包含二手物資整理、環境保護、動物保育、農事服務、社會公益及生態維護等六大類企業志工方案，協助企業輕鬆參與公益行動，激發員工參與感與向心力，從企業主管帶頭做起，到員工與家人攜手參與，新北正與企業共築多元、溫暖的公益城市。有意參與的企業可洽新北市志願服務推廣中心：02-2981-9090，一同讓善意在城市中持續發酵、蔓延。