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高盛：中國未來數年新住房需求預估比峰值大減75%

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲中國房市復甦緩慢。（圖／CFP）

文／中央社

中國房地產市場前景不明，美國投行高盛預期，與2017年的峰值相比，未來數年中國城市的新住房需求將大減75%。

綜合經濟日報等港媒報導，高盛（Goldman Sachs）的報告指出，人口減少和城鎮化速度放緩，導致中國城市的住房需求正在下降；而隨著屋主出售空置房產，中國的投資需求可能會轉為負值。

報告表示，未來10年間，中國城市住房的年均需求將從2010年代的年均940萬間，降至2025至2030年間的年均410萬間，更遠低於2017年需求高峰的2000萬間。

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

高盛亞太區首席經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）與中國經濟學家閃輝等專家在報告中提及，「人口減少和城鎮化放緩意味著住房的需求正在下滑，隨著投資者出售空置房產，中國的投資性購房需求可能轉為負值」。

在房價預期持續走低的背景下，投資性房產持有者在可預期的未來內可能將成為市場上的淨賣方。

報導指出，這項悲觀展望再次加深外界對中國房地產市場前景的擔憂。經歷多年供過於求之後，中國房地產行業已陷入停滯，並且深陷債務泥潭，持續承壓。

中國國家統計局日前公布，5月個級別城市新房價格全線下跌，其中一線城市新成屋價格月減0.2%，二線城市新成屋價格月減0.2%；三線城市新成屋價格月減0.3%；而中古屋價格更不樂觀；一線城市中古屋價格月減0.7%，降幅比上月擴大0.5個百分點；二、三線城市中古屋價格月減0.5%，降幅都擴大0.1個百分點。

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