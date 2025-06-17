泰國小姐姐「跳機」當GTO握上百小姐　男客發覺人妖互毆

記者葉國吏／綜合報導

日前台中公園周遭查獲東南亞女子賣淫，以15分鐘1500元拼翻床率。根據了解，這些外籍女子大多持有觀光或留學簽證，政府的新南向政策意外讓這些地下產業產生變化，甚至還有泰國女學生來台後「跳機」、簽證過期就持續躲藏從事八大行業，到現在成為媽媽桑、手握100位小姐。

▲移民署查獲一處應召集團，雇用泰籍女子在台中公園低胸露乳攬客。（圖／移民署提供，下同）

移民署日前獲報，台中市中區騎樓有多名外籍女子站壁攬客，多日跟蒐後查獲應召集團成員6人、泰國籍女子8人及男客2人，查扣不法所得及大量保險套、潤滑液、免洗床單等證物。

來台的泰女都不會中文，應召集團備妥「15分鐘1500」的貼圖，直接秀出手機給上前詢問的男性客人看，如果滿意，馬上帶上3樓套房。根據了解黑幫以「1次可以賺10萬元以上」在臉書上招聘有意願的泰國籍女子，需提供清涼照片、影片，一旦錄取，再由仲介指示以觀光名義短期來台，在14天有效期內拚命工作賺快錢。

根據《聯合報》報導，政府新南向政策意外讓這些太國小姐姐來台淘寶的意願大增，甚至有當初拿學生簽證來台的泰國小姐姐，簽證過期直接「跳機」，躲在酒吧裡繼續賺錢，甚至升格成為媽媽桑，旗下擁有100多位泰國小姐。不過也有尋歡客發現陪酒的「泰國小姐姐」是人妖，結果兩人大打出手。

至於熱愛跑「泰國店」的台灣男人則說，台灣的傳撥妹大多跟木頭一樣，泰國妹就年輕熱情，有些甚至還會唱台語歌，這也是泰國妹在夜生活市場搶手的原因。