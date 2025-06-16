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麥當勞APP「手機點餐」全面上線　專屬優惠一次看

▲▼麥當勞手機點餐服務全面上線。（圖／業者提供）

▲麥當勞手機點餐服務全面上線。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞全球版APP最新功能「手機點餐」全面上線，提供3大便利服務包括「點餐免排隊」、「開放累積M Points」及「同享會員專屬優惠」，為歡慶服務再升級，業者祭出一系列專屬優惠，包括雞塊免費送、街口幣回饋等，6月18日起限時開跑。

麥當勞全門市開放使用APP「手機點餐」功能，為慶祝新服務全面上線，6月18日起可享「3大專屬優惠」，至7月15日前祭出「手機點餐單筆滿100元免費送4塊麥克雞塊」，須至APP回饋優惠專區兌換使用。

6月18日起至12月31日則推「街口幣回饋」，每周三、周四使用街口支付於手機點餐享加碼回饋，消費滿200元即享8%回饋，最高回饋20元街口幣；每周三、周四使用街口支付於門市、自助點餐機及得來速消費滿200元即享5%街口幣回饋，最高回饋10元街口幣，每人每天限回饋1次。

▲▼麥當勞手機點餐服務全面上線。（圖／業者提供）

▲6月18日起至7月15日限時推出超澎派「好時雞雙人餐」。

6月18日起至7月15日加碼推出超澎派「好時雞雙人餐」，內含麥脆雞腿2塊、勁辣雞腿堡、麥克雞塊4塊、中薯與38元冷熱飲共2杯，特價299元，優惠不適用於歡樂送及外送平台Uber Eats、foodpanda。

此外，7月16日起麥當勞24小時歡樂送服務將升級整合至麥當勞APP全球版，消費者可直接透過麥當勞APP點餐，無論內用、外帶、得來速或歡樂送，皆可累積M Point並兌換麥當勞餐點，同時享有會員專屬優惠。

▲▼頂呱呱找來Podcaster「歐娜」推出聯名套餐。（圖／業者提供）

▲▼頂呱呱找來Podcaster「歐娜」推出3款聯名套餐。

▲▼頂呱呱找來Podcaster「歐娜」推出聯名套餐。（圖／業者提供）

「頂呱呱」近日則驚喜找來擁有廣大聽眾及粉絲的Podcaster「歐娜」合作，特意把歐娜推薦的「無敵烤腿」、「呱呱啵啵球」組成3款聯名套餐，包括「娜只是烤腿獨享餐」內含無敵烤腿1隻+呱呱啵啵球1份+35元飲品1杯，特價199元；「娜只是烤腿雙人餐」內含無敵烤腿1隻+原味雞腿1隻+原味炸雞1隻+呱呱啵啵球2份+35元飲品2杯，特價379元。

以及「娜一桶炸雞派對餐」內含原味雞腿3隻+原味炸雞3隻+呱呱包2顆+呱呱啵啵球2份+可口可樂（1.25L）1瓶，特價499元，最低可享76折起優惠，限時販售至6月30日。提醒桃園機場、松山機場、桃園青埔、南港LaLaport、忠孝SOGO店未販售，無敵烤腿可+10元升級「辣味紐奧良風味」，每日數量有限、售完為止。

「無敵烤腿」為頂呱呱隱藏版美食之一，使用獨家醬料醃漬出鮮嫩多汁的烤雞腿，香氣十足；「呱呱啵啵球」每份則有「莫札瑞拉起司球」及「布朗尼巧克力球」2種口味，每顆都濃郁爆漿。

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