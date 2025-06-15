女模「成人片拍一半」遭虐殺慘死！銀行員手段兇殘曝光　判決出爐

▲女模卡蘿（Carol Maltesi）遭虐殺慘死。（圖／翻攝自X／@AlessandraBogl1）



記者董美琪／綜合報導

義大利一樁震驚社會的命案有了最新發展。2022年，一名26歲女模卡蘿（Carol Maltesi）在與人拍攝成人影片時，遭到殘忍殺害。經上訴法院審理後，今年5月將凶嫌由原判30年改為終身監禁。

據《PEOPLE》報導，犯案者為45歲銀行員工達維德（Davide Fontana），兩人因OnlyFans平台而認識。案發前，卡蘿計畫搬至維羅納地區與年幼兒子同住，達維德無法接受對方遠離，遂起殺機。

達維德以虛假帳號約卡蘿拍片，在拍攝過程將其綑綁後，用鐵鎚猛擊頭部13次，再以利刃刺向頸部致死。犯案後，他將遺體肢解冷凍兩個月，並試圖在出租屋焚燒屍塊，最終將裝袋的屍體棄置於帕利內迪博爾諾（Paline di Borno）山崖。

▲女模卡蘿（Carol Maltesi）遭虐殺慘死。（圖／翻攝自X）



更令人髮指的是，達維德假冒卡蘿身份，透過訊息誤導親友她正在旅行。直至2022年3月，警方在山區發現屍體，真相才逐步曝光。

2023年6月，一審以加重自願殺人與遺體處理等罪名，判處30年徒刑。但檢方認為案件涉及高度預謀，上訴後，法院在2024年5月做出更嚴厲的改判——終身監禁。

在重新量刑聽證會上，達維德聲稱：「我願意用自己的命換回她的生命，尤其對她的父母和孩子，我深感抱歉。」不過法院仍認定其罪無可赦。

此外，法院判令他賠償卡蘿6歲兒子3.9萬歐元（約新台幣135萬元）。但金錢無法填補失親的創傷。根據《Il Messaggero》報導，小男孩在母親離世消息傳出後哀傷地說：「我最怕有一天會忘記媽媽的模樣。」

bit.ly/4dZPbbO An Italian banker’s prison sentence has been upgraded to life behind bars for the 2022 killing of a model... Posted by People on Saturday, June 14, 2025