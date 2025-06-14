快訊／熱飆36.5度　5縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對5縣市發布高溫警示，因西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今（14）日白天台北市、新北市、雲林縣、屏東縣、台東縣為黃色燈號，請注意。

氣象署資料顯示，截至目前，今日最高溫在台東，金峰嘉蘭測站下午1時30分測到36.5度。另外，台東金崙1時40分也來到36.2度，雲林南改斗南分場測站上午11時05分則有35.6度。至於北部，北市科教館、新北永和中午都來到35.5度。

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氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫資訊(黃色)

影響時間：14日白天

＊高溫黃色燈號：台北市、新北市、雲林縣、屏東縣、台東縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日白天起水氣明顯減少，仍有零星降雨，但各地大致為多雲到晴的天氣，午後熱力作用影響，中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中在北部及東北部山區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，各地高溫相較昨天稍回升，約31至34度，低溫約25至27度。



資料來源：氣象署