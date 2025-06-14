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曾上《大學生了沒》　東海大學「美女教授」被霸凌濺血

郭師在東海大學餐旅管理學系擔任助理教授，還曾上過節目《大學生了沒》被封為「正妹女教師」。（讀者提供）

▲郭師在東海大學餐旅管理學系擔任助理教授，還曾上過節目《大學生了沒》被封為「正妹女教師」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

位於台中的東海大學建校70年，去年拿下《泰晤士高等教育》世界影響力大學百大排名，今年還被媒體譽為中部的教育界黑馬，沒想到現傳出職場霸凌。餐旅管理學系主任陳錚中遭控濫用行政職權，抹黑郭姓女助理教授教學不力，所幸校方調查後已還郭師清白。對此，陳錚中表示只是配合學校調查交出資料，從未檢舉任何人，強調指控子虛烏有，都是有心人士刻意抹黑。

校內人士Ａ先生告訴本刊，遭抹黑的郭師在餐旅管理學系擔任助理教授多年，是香港理工大學的博士，不僅學歷高且長相甜美、個性溫柔，在校內擁有超高人氣，還上過節目《大學生了沒》被封為「正妹女教師」，但因前年12月，一名教授被申訴霸凌遭停聘兩年，郭師認為「沒有實體證據」提出異議，沒想到因此被貼上標籤，系主任陳錚中也開始多次針對她造謠抹黑。

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餐旅管理學系主任陳錚中遭控濫用行政職權，抹黑郭姓女助理教授。（讀者提供）

▲餐旅管理學系主任陳錚中遭控濫用行政職權，抹黑郭姓女助理教授。

去年2月，碩專班一名學生捐款百萬元，有教授考量學生還沒畢業，指導教授又是系主任陳錚中，認為應利益迴避，提出「專款專用」建議，避免落人口實，郭師認為有理附議，事後郭師接到其他學生的「善意提醒」，提議的教授則是被不明人士打到住院。

Ａ先生說，去年3月，有學生神色緊張地告訴郭師，捐款的學生曾憤怒跟其他人抱怨：「指導教授陳錚中主任告訴他：『林老師與郭老師說他要用100萬買學位』」，讓學生放話要給他們好看，後來林師被不明人士騷擾，林妻收到匿名警告信，不久後林在東海大學二校停車場突然被不明人士出言恐嚇。

郭姓女助理教授遭控教學不力，經校方調查後還她清白。（讀者提供）

▲郭姓女助理教授遭控教學不力，經校方調查後還她清白。

先前已被學生提醒的郭師得知後相當擔心，向校安求救，但沒下文，郭師曾多次在系務會議與電子郵件拜託陳錚中居中協調，陳冷處理，甚至連其他老師也表示「不敢討論」。郭師擔心家人遭波及，4月起不斷向系、院、校與校安中心求救，直到6月才完成教育部及校內校安事件通報。

沒多久，郭師與林師竟被通知參加校園霸凌的審議會議，原本的受害者一夕變成霸凌者。更誇張的是，林師在去年7到8月間持續收到被跟監的生活照，後來還被兩名壯漢突襲圍毆，林師被打到血流滿面，對方還開口威脅道「看你還敢不敢再告！」事後，校方認為郭師跟林師遭申訴霸凌案成立，郭及林不服提出申訴，希望能洗清冤屈，期間陳仍持續對郭抹黑栽贓，讓她痛不欲生。


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