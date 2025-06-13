藍營名嘴問美女議員「可以打砲嗎」仍活躍　朱學恒強吻入獄

▲雲林縣議員陳芳盈（左圖）指控朱凱翔性（右圖）騷擾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2023年的Metoo運動至今滿兩週年，當年藍綠白三陣營都有政治人物、名嘴被控性騷擾。雲林縣無黨籍議員陳芳盈及兩位不具名的女性媒體人當年指控藍營名嘴朱凱翔是性騷擾慣犯，但朱凱翔很快就回歸藍營名嘴圈，活躍於各直播節目。國民黨中央面對藍委傅崐萁、鄭正鈐被控性騷擾，經一個月調查後自稱無管轄權亦無佐證，依法將兩案件送交台北市勞動局處理，立院同年7月通過性平三法修法，然而對於立委伸鹹豬手，除直接提告外，仍缺乏其他職場制衡機制。

2023年Metoo運動中，陳芳盈指控朱凱翔公開接連問她「我可以和妳打砲嗎？」更有肢體上的冒犯，另兩名女性媒體工作者隨後透過陳芳盈跟進指控朱，表示朱在聚會中伸鹹豬手、強吻等，事後朱凱翔在其粉專「不演了新聞台」說明過程，自稱「不記得」有沒有說過冒犯的話，但願向陳芳盈道歉；朱凱翔在受指控7天後，就恢復在其頻道上傳影片。

當年朱凱翔在還未被爆出性騷擾情節時，曾在節目上正氣凜然批判名嘴朱學恒強吻國民黨台北市議員鍾沛君一事，朱學恒最後被判刑11月，已於今年1月24日入監服刑。

朱凱翔不只順利回歸藍營名嘴圈，上月（5月）中旬他和鍾沛君、藍委陳菁徽、罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮直播時，又大開黃腔直喊「恕我攔轎」，講完自得其樂笑得前俯後仰，還用手狂拍他身旁的鍾沛君說「我知道妳是笑的」，然後又再重申一次「恕我攔轎」，被自己的黃色笑話逗樂狂笑25秒。

此外，當年國民黨政治人物傅崐萁、鄭正鈐都被媒體工作者控性騷擾，國民黨中央在事件爆發一個月後，以「雙方當事人各執一詞，也查無實據」為由，依《性別工作平等法》規定函由主管機關台北市勞動局處理。當時因《性工法》只能規範雇主作為、無法裁罰行為人，而兩名媒體工作者都無意針對雇主提出申訴，勞動局未能有進一步處置。

當年7月立院修正通過性平三法，《性工法》新增規定，受雇者遭受性騷擾，而雇主未處理，或不服被申訴人之雇主的調查懲戒結果時，可直接向地方勞工局提起申訴；地方勞工局認定性騷擾成立者，可令行為人之雇主於一定期限內採取必要之處置。然而，因立法院與立法委員並非雇傭或從屬關係，若立委有性騷擾或性別歧視言行，立法院無法對立委有任何處理；立委若伸魔爪，所屬政黨又缺乏內控機制的話，當事人除直接提告外，尚缺乏更多制衡機制。

對此，立委范雲去年提議修正《立法委員行為法》，增訂立委不得有性騷擾或性別歧視的言詞或行為，違者得送立法院紀律委員會調查等條文，相關修法仍在委員會待審查。

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