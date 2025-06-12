19歲男入室搶劫害女重傷判死緩　無力賠償家屬龐大醫療費

▲ 19歲男子入室行凶致人重傷，法院判決死刑緩期執行。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANR

河南一名女子李莉去年在浙江永康家中遭入室搶劫，為保護年幼女兒，奮力與歹徒搏鬥，卻被殘忍攻擊致重傷，如今留下缺血缺氧性腦病，認知及肢體功能嚴重受損。儘管19歲行凶男子已被捕，但他無力賠償，李家家屬為後續醫療已債台高築。案件日前宣判，法院裁定死刑緩期兩年執行，家屬坦言無奈接受，但若不判死刑仍考慮上訴。

據《大象新聞》報導，這起駭人案件發生於去（2024）年6月16日，當時李莉在家中突遇19歲男子闖入搶劫，為護女擋下歹徒，結果遭瘋狂毆打，最終導致腦部嚴重缺氧缺血，生活完全無法自理，至今仍需長期康復治療，家庭經濟壓力巨大。

6月12日，李莉的哥哥李輝受訪表示，浙江金華市中級人民法院已作出一審判決，「判死緩，緩期兩年執行」，目前家屬尚未收到書面判決書，僅被口頭告知，正式文件將透過郵寄方式送達。李輝坦言，對判決結果早有心理準備，「如果最後不判死刑，我們會繼續上訴。」

李輝先前也透露，自己曾參與案件一審旁聽，當時公審法官宣讀起訴狀時建議判處20年徒刑，家屬當場情緒激動，希望法院能依法從重處罰。如今雖判死緩，但考量嫌犯年僅19歲、無力賠償，李家未來仍將面臨沉重醫療開支。

該案也引發社會關注，許多網友為李家境遇感到不捨，呼籲社會應加強對入室搶劫、暴力犯罪的打擊力度，保障民眾居家安全。李輝則表示，目前全家仍會努力為妹妹籌措後續康復資金，也會持續關注判決進展，必要時依法上訴，爭取應有公道。

19歲男子入室行凶致人重傷，法院判決死刑緩期執行。（圖／翻攝自微博）

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