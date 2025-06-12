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全台唯一「300萬黃金槍」曝光　使用人是知名女藝人父親

台北市體育總會前會長呂威震與已故議員李新有衝突，還曾以「短命」、「無知」指涉李新引發公憤。（圖／報系資料照）

▲台北市體育總會前會長呂威震與已故議員李新有衝突，還曾以「短命」、「無知」指涉李新引發公憤。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北體育總會前理事長呂威震遭控扣下213把槍，不讓槍枝的主人（礙於法規無法取得所有權）練習和比賽之用，導致多位小選手放棄射擊生涯，而這些槍枝的主人更是大有來頭，當中還有多位上市上櫃公司的老董，甚至包括知名女藝人的父親，他花300萬元購買24K黃金打造的手槍，如今同樣也與自己的愛槍無法「團聚」。

據了解，射擊可謂是「貴族中的貴族」才玩得起的運動，每把手槍要價10萬到20萬元，飛靶槍則是50萬到上百萬元起跳，每發子彈更依種類不同，要價40到70元不等，早年的射擊圈非富即貴，台北射擊俱樂部基金會便是由已故前總統蔣經國三子蔣孝勇創立。

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某上市集團總裁花費300萬元，以24K金打造全台僅一把的黃金手槍，如今也被鎖在台北田徑場中。（圖／翻攝畫面）

▲某上市集團總裁花費300萬元，以24K金打造全台僅一把的黃金手槍，如今也被鎖在台北田徑場中。

臺北市體育總會射擊協會理事長廖盈熀說，過去射擊是一般人難以接觸的運動，協會成立後積極推動，讓大眾認識射擊的魅力，隨著多處新靶場成立，射擊成績也被大專院校納入保送資格，多間國中開始成立射擊隊，基隆明德國中資優班入學標準更以射擊作為考核項目，台灣射擊風氣也開始逐漸興盛。

「射擊練的是專注，光舉槍就要練很久。」廖盈熀說，射擊選手的培養並不容易，在打靶前要先學會舉槍，每次舉就是半小時到一小時，射擊時手插口袋不是耍帥，而是要維持身體的平衡，此運動更能培養學員的專注力，還曾有過動症的學員在賽場上學會專心，讓家長欣慰不已。

而射擊風氣在我國好手李孟遠，於巴黎奧運取得台灣運動史上首面獎牌後達到頂峰，在越來越多選手加入射擊行列時，卻有213把槍被鎖在台北田徑場中，長達9年不見天日。

我國好手李孟遠在巴黎奧運時奪得定向飛靶銅牌，為台灣抱回第一面奧運射擊獎牌，也讓射擊風氣再次興盛。（圖／報系資料照）

▲我國好手李孟遠在巴黎奧運時奪得定向飛靶銅牌，為台灣抱回第一面奧運射擊獎牌，也讓射擊風氣再次興盛。

廖盈熀提到，這批槍是由個人購買，登記在台北體育總會名下保管，當時北體總的會長呂威震卻因派系問題，拒絕讓使用人在練習和比賽時領槍，選手參加全中運時還得借槍上場，最終不得不放棄射擊夢想。

而在封存的槍枝中，有把價值300萬，以24K金打造的「真黃金槍」，該槍所有人是某知名女藝人的父親，也是某集團總裁，所有人中更包含多位政商名流，還有上市櫃公司董事長和負責人的槍也被扣下。

廖盈熀說，呂威震卸任北體總的會長後，射擊協會多次與體育總會溝通都有得到善意回應，如今則希望這批槍能盡快解套，讓選手們都能使用自己的槍枝比賽和練習，共同為射擊界的進步一起努力。

據了解，臺北市體育總會射擊協會前理事長李新在世時曾申請移轉槍枝，呂威震則提告李新背信和違反槍砲條例等罪，後因李新離世，全案於2018年不起訴，而這些槍枝都登記在臺北市體育總會射擊委員會名下，即使是槍枝主人提告，礙於槍砲條例等法規都無法拿回槍枝所有權，讓他們更感無奈。

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