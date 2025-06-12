「1水果」助排便卻釀命危！夫妻血鉀飆高　醫警告：恐猝死

▲香蕉為高鉀食物，對於腎臟不好的人，要小心食用。（取自Pexels）

圖文／鏡週刊

香蕉營養豐富且有助排便，不過對慢性腎臟病患者卻可能是致命危機。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任近日分享，一對夫妻為了改善排便不順，一天吃下3到4根香蕉，結果血鉀值飆高至5.7到5.8mEq/L，遠超過正常範圍，恐增加心律不整與猝死風險。

林軒任指出，香蕉是高鉀食物代表，每100克含鉀量高達368毫克。對腎功能正常的人來說，香蕉是補充鉀離子的良好來源，因此運動員常在比賽時食用。然而，慢性腎臟病患者腎臟排鉀能力僅剩10%到20%，即使少量攝取也可能累積成高血鉀，進而引發肌肉無力、心律不整甚至心跳驟停，猝死風險提高3倍。

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該夫妻回診時，血鉀值超標，經詢問發現兩人以為香蕉能促進排便，短時間內攝取過量，導致血鉀急升。林軒任提醒，雖然香蕉普遍被認為健康，腎功能不佳者務必小心食用，必要時應先諮詢醫師。

他也分享安全攝取原則。若腎絲球過濾率（GFR）大於60，飲食上可正常攝取鉀離子。若GFR介於30至60，則應減量，香蕉建議一週不超過兩次，每次半根且須泡水30分鐘降低鉀含量。若GFR低於30，則應完全避免食用高鉀食物，包括香蕉。

林軒任提醒，腎友每日鉀離子最大攝取量可用公式「2000 +（GFR×50）」估算，若血檢已有高血鉀，更應嚴格控管攝取量，避免健康風險。



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