外送員遇「全裸、GG外露取餐」不敢報案！工會怒：黑名單根本是笑話

▲有外送員送餐時，遇上顧客全裸、露出生殖器，直接走到樓梯間取餐。（翻攝自全國外送產業工會臉書）

圖文／鏡週刊

美食平台外送已成為許多民眾三餐的來源選項之一，而外送員的工作權益也越來越受到關注。近日「全國外送產業工會」表示，外送員面臨性騷擾的風險，是一般民眾的5倍，最近又有外送司機反應，配送餐點時竟然遇到「顧客全裸、生殖器外露走出梯間取餐」，讓司機直呼極度不舒服！工會感嘆，外送平台所謂的黑名單制度根本是一個笑話，並提出4大訴求，呼籲政府與平台積極處理。

「全國外送產業工會」透露，日前接獲司機反應，在新北市三重區配送餐點時，竟有顧客全裸、露出生殖器，直接走到樓梯間取餐，毫無任何遮掩，「這樣的行為，已構成明確性騷擾！」但可怕的是，這並非第一次，應該也不是個案，而是在各地頻繁發生。

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然而外送員們擔心，如果報案後可能會被顧客「反向檢舉」來報復，導致外送員被平台停權，他們只能默默承受、獨自消化。雖然外送平台聲稱有「黑名單制度」，但現實是，「新竹、台南等地的性騷擾顧客照樣繼續下單」、「顧客甚至可透過『代購』規避身分繼續騷擾他人」，平台甚至完全沒封鎖、沒懲處、沒改善，只有一句「我們會處理、我們再調查」。

工會表示，外送員要冒著被停權的風險報案，有些還必須服務同一位裸身取餐的客人，「外送員的尊嚴和基本的人身安全被平台拋在腦後」。

他們引述《2024台灣外送員性別暴力調查報告》指出，有高達36.7%的外送員，曾遭遇顧客性騷擾（言語、裸露、肢體接觸等）、22.4%的外送員曾遭遇裸露、不當言語、偷拍或肢體觸碰。根據勞動部《2021性別工作平等統計年報》，全體勞工的性騷擾通報率僅7.8%，但外送員面對的風險，卻是一般勞工的4.7到5倍以上。

工會質疑，政府和外送平台，是否要真的等到發生重大性暴力事件，才會積極有效處理？他們提出4大訴求，包括：

1.實名認證消費者制度—避免以假帳號、代購名義繼續作惡。

2.設立「高危險顧客黑名單」—外送員有知情權，消費者屢犯者一樣永久停權，並禁止使用外送服務。

3.設立「性騷擾通報系統」—並公開違規處理紀錄，拒絕黑箱操作。

4.高風險配送補貼與支援—夜間或高危區域應提供額外風險津貼與安全裝備。

全國外送產業工會要求政府與平台立刻積極處理，保障外送員的工作權益。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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