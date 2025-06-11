從辦案到編曲！內湖分局「零成本」自製主題曲　為警察節獻聲

記者黃宥寧／台北報導

零成本也能玩出感動！為迎接警察節，台北市警察局內湖分局自製推出主題曲《守護美好內湖》，從填詞、譜曲、演唱到MV攝影剪輯，全由分局同仁「秘密動工」，展現警察制服下的多元才華。分局長蕭惠珠親自參與填詞，笑稱是「躲起來製編」的神秘禮物，獻給一直支持內湖分局的區民與同仁。

這首以音樂紀錄片形式呈現的主題曲，由文德派出所警員劉忠穎統籌製作。他從警滿10年，雖未受過影像專業訓練，仍靠著對攝影與警察工作的熱情，自學MV運鏡與剪輯節奏，在零資源、超短時程中完成創作，直言參與過程「比辦案還有成就感」。

擔任編曲的港墘所警員楊博淵，曾任吉他老師，後投入警界，目前是調閱監視器與詐欺案件的專責高手。這次重拾配樂專長，他細修旋律數十次，打造出旋律流暢、情感豐富的曲風，分局長蕭惠珠笑說：「真的希望有專業樂團來挖角他！」

▲這支《守護美好內湖》不只是MV，更是一份凝聚警察熱情與地方情感的創作。（圖／內湖分局提供）

主唱則由交通分隊警員古岳旻與偵查佐蕭慈合唱，兩人過去在宣導活動中已是「人氣王」，此次默契詮釋出警察對治安、交通與服務的真誠投入；而吉他錄音部分由偵查隊巡官蕭柏廷、陳建華及西湖所警員劉以苓與楊博淵共同演奏，跨越年資與世代，展現團隊凝聚力。

蕭惠珠分局長表示，自己14年前就在內湖分局服務，對地方有深厚情感，這支MV是員警們用興趣與心意製作的節日驚喜，希望透過音樂傳遞「愛與守護」的警察精神。

這支《守護美好內湖》不只是MV，更是一份凝聚警察熱情與地方情感的創作。沒有華麗舞台、也沒有龐大製作經費，卻用一首歌，道出警察日復一日守護的初心與默默付出。在警察節前夕，內湖分局用音樂寫下屬於自己的故事，也唱進了每一位區民的心裡。