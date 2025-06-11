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高雄七賢大樓火警2傷「5月才剛消防安檢」　陳其邁：市府列管對象

▲▼快訊／高雄大樓驚傳嚴重火警！火勢狂竄畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄七賢大樓火警，7樓竄出火勢及濃煙。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄鹽埕區七賢大樓10日晚間9點多發生火警，所幸消防迅速撲滅，570戶中僅2名住戶嗆傷送醫。市長陳其邁到場視察後表示，大樓5月才進行安檢，項目均大致合格，目前是市府列管對象。

陳其邁表示，七賢大樓有16樓，共570戶，今年5月19日才進行消防安全檢查，是市府公安會報列管大樓，近幾年有加強消防公安配備，每一樓層有配備滅火器、逃生設施、燈光設備等。

陳其邁指出，由於案發時火勢是向外燒，濃煙也主要往外竄，所以內部防火門未被破壞，僅2名住戶輕微嗆傷送醫。至於7樓起火戶的屋主，事發時在外工作，經聯繫已趕回家，後續將釐清起火原因。

▲▼一層53戶似「城中城」！高雄大樓火警2人送醫　陳其邁急衝現場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁趕抵現場視察。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

陳其邁說，大樓住警器、照明燈、消防空間堆置雜物等違規狀況均已排除，儘管火災當下公共區域仍有濃煙，但因起火點僅7樓一戶，所以其他住戶當下若待在屋內，基本上是安全的。

副市長林欽榮表示，七賢大樓570戶是市府重點列管對象，每半年都會進行消防安檢，上次消防安檢複查大致沒問題，這次災後將再全面檢查一次。

消防局長王志平補充，七賢大樓今年5月安檢時有排煙設備、室內消防栓等缺失，當時曾要求限期改善，市府將持續督促大樓管委會修復，經過這次事件，也將依法開罰。

▲▼快訊／高雄大樓驚傳嚴重火警！火勢狂竄畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

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