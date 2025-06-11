她術後惡化全身發紫！家屬怒求救7小時都沒人理　院方冷回：重要嗎

▲大陸一名女子手術後病情惡化，家屬求救竟「7小時沒人理」，最終不幸病逝。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

福建省一名31歲袁姓女子5月29日因手指麻木，前往醫院就診並接受手術治療，但術後卻出現發燒、嘔吐等症狀，6月4日更全身發紫，嚇得家屬趕緊通知醫院，然而直到7小時後，才有醫生到病房處理，但隨後她就因休克被送進加護病房，最終在當天病逝，家屬因此質疑院方有醫療疏失。

根據陸媒《紅星新聞》報導，袁女近日發生左手的2根手指經常無故發麻，於是在5月29日前往福建醫科大學附屬福清市醫院就診，醫生診斷後發現她罹患左側肘管綜合症，儘管只是一般性疾病，為了避免未來病情惡化，她決定進行手術治療。

然而，她手術完成後，6月1日開始陸續出現發燒、嘔吐等症狀，家屬懷疑感染，但醫生確認是感染新冠肺炎，建議家屬使用物理手段降溫，6月2日、3日她的病況仍不斷惡化，6月4日凌晨1點甚至出現全身劇烈疼痛、皮膚發紫等情況，嚇得家屬通知護理人員。

讓袁女家屬沒有想到的是，護理人員聽到袁女的情況，只簡單打了一劑止痛藥，並表示「已告知醫師」後，就沒有任何處理行為，連醫生也是4日上午8點多才到病房處理。醫生趕到後不久，袁女就因休克被送進加護病房，經醫生數小時搶救後，袁女仍在4日晚間6點多不治。

袁女家屬事後指控醫院有嚴重醫療疏失，明明他們都已經通報相關病況，卻整整7小時都沒有醫生來診治，且醫院的病歷紀錄也跟實際狀況不符，離譜的是他們醫院討要說法時，院方竟冷回「有沒有醫生去過，這重要嗎」，還說他們如果有什麼不滿，可以透過司法鑑定和訴訟程序解決，態度相當強硬。

福清市衛生健康局表示，他們5日上午已派人介入協調醫患雙方矛盾，目前暫未協商一致，對於醫院、醫生是否存在違規行為，目前無法直接判定是否存在違規，需等待第三方鑒定結果，若確認院方處理確實有疏失，將依法處理、究責相關人員。