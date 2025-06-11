　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

她術後惡化全身發紫！家屬怒求救7小時都沒人理　院方冷回：重要嗎

▲▼手指麻木動手術　她術後竟惡化亡！7hr.無醫應診　醫院冷回：這重要嗎？。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一名女子手術後病情惡化，家屬求救竟「7小時沒人理」，最終不幸病逝。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

福建省一名31歲袁姓女子5月29日因手指麻木，前往醫院就診並接受手術治療，但術後卻出現發燒、嘔吐等症狀，6月4日更全身發紫，嚇得家屬趕緊通知醫院，然而直到7小時後，才有醫生到病房處理，但隨後她就因休克被送進加護病房，最終在當天病逝，家屬因此質疑院方有醫療疏失。

根據陸媒《紅星新聞》報導，袁女近日發生左手的2根手指經常無故發麻，於是在5月29日前往福建醫科大學附屬福清市醫院就診，醫生診斷後發現她罹患左側肘管綜合症，儘管只是一般性疾病，為了避免未來病情惡化，她決定進行手術治療。

然而，她手術完成後，6月1日開始陸續出現發燒、嘔吐等症狀，家屬懷疑感染，但醫生確認是感染新冠肺炎，建議家屬使用物理手段降溫，6月2日、3日她的病況仍不斷惡化，6月4日凌晨1點甚至出現全身劇烈疼痛、皮膚發紫等情況，嚇得家屬通知護理人員。

讓袁女家屬沒有想到的是，護理人員聽到袁女的情況，只簡單打了一劑止痛藥，並表示「已告知醫師」後，就沒有任何處理行為，連醫生也是4日上午8點多才到病房處理。醫生趕到後不久，袁女就因休克被送進加護病房，經醫生數小時搶救後，袁女仍在4日晚間6點多不治。

袁女家屬事後指控醫院有嚴重醫療疏失，明明他們都已經通報相關病況，卻整整7小時都沒有醫生來診治，且醫院的病歷紀錄也跟實際狀況不符，離譜的是他們醫院討要說法時，院方竟冷回「有沒有醫生去過，這重要嗎」，還說他們如果有什麼不滿，可以透過司法鑑定和訴訟程序解決，態度相當強硬。

福清市衛生健康局表示，他們5日上午已派人介入協調醫患雙方矛盾，目前暫未協商一致，對於醫院、醫生是否存在違規行為，目前無法直接判定是否存在違規，需等待第三方鑒定結果，若確認院方處理確實有疏失，將依法處理、究責相關人員。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柬埔寨「有力人士」救女大生對話曝：不花冤枉錢！里長揭他真本事
颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到「雨炸4天」　一周降雨熱區曝
iOS 26更新必看亮點！剩餘充電時間一目了然

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

她術後惡化全身發紫！家屬怒求救7小時都沒人理　院方冷回：重要嗎

陸女童公園盪鞦韆「墜河溺斃」！鞦韆安裝者被判賠70萬

美國大打關稅戰　日本駐陸大使：無法接受

日中關係最大挑戰？　日本駐陸大使：民間情感最棘手

台灣有事怎麼辦？　日本駐陸大使：兩岸有足夠智慧和平解決

台手遊「逆統戰」違反國安法！港府：課金等於資助顛覆國家

奇瑞董座再開砲：企業競爭應比產品　不是比製造噪音和內卷

長三角首個「華龍一號」項目　浙江三澳核電1號機組完成熱試

解決晶片設計人才不足問題　陸發表全球首個CPU晶片全自動設計系統

中美貿易談判進入二輪！美經貿三巨頭齊至　陸媒解析三人分工

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【神還原】昔狂酸拜登走路跌倒！川普也腳滑「驚恐臉全被拍」

郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【生日驚喜】小狗一出現…爸爸發出少女尖叫聲！

她術後惡化全身發紫！家屬怒求救7小時都沒人理　院方冷回：重要嗎

陸女童公園盪鞦韆「墜河溺斃」！鞦韆安裝者被判賠70萬

美國大打關稅戰　日本駐陸大使：無法接受

日中關係最大挑戰？　日本駐陸大使：民間情感最棘手

台灣有事怎麼辦？　日本駐陸大使：兩岸有足夠智慧和平解決

台手遊「逆統戰」違反國安法！港府：課金等於資助顛覆國家

奇瑞董座再開砲：企業競爭應比產品　不是比製造噪音和內卷

長三角首個「華龍一號」項目　浙江三澳核電1號機組完成熱試

解決晶片設計人才不足問題　陸發表全球首個CPU晶片全自動設計系統

中美貿易談判進入二輪！美經貿三巨頭齊至　陸媒解析三人分工

前立委助理涉共諜案　國、民2黨3人移送北檢複訊

中了好市多「必買魔咒」　會員傻眼：2商品莫名被出現在推車內

準蝴蝶北轉2天恐2次登陸　水氣不斷補「超大灑水器」暴雨猛灌

惹上金秀賢又被實況主告！金世義「選舉很忙」2拒到案　警方曝下一步

她術後惡化全身發紫！家屬怒求救7小時都沒人理　院方冷回：重要嗎

國際火線／《繁花》魅影：李李和她追逐的鬼魂

童年回歸《數碼寶貝 時空異客》將推出　回合戰鬥培育數碼寶貝

一表看14家金控5月獲利表現！　前5月獲利總和1600億年減近4成

詐團用AI生成假畫面　北市女慘被騙8891萬！退休金全沒了

SEVENTEEN DK「竟喊全名嗆羅PD」：你給我出來！

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

大陸熱門新聞

她病危7小時都沒人理　院方冷回：重要嗎

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

澳門11家「衛星賭場」收攤　影響5600員工

陸女童玩鞦韆墜河溺斃！安裝者被判賠70萬

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

解決晶片設計人才不足問題 陸發表全球首個CPU晶片全自動設計系統

美國大打關稅戰　日本駐陸大使：無法接受

台手遊違反國安法！港府：課金就犯罪

日中關係最大挑戰？　日本駐陸大使：民間情感最棘手

台灣有事怎麼辦？　日本駐陸大使：兩岸有足夠智慧和平解決

奇瑞董座：企業競爭不是比製造噪音和內卷

500名美軍在台？　陸國防部正告民進黨

中美貿易談判進入二輪！美經貿三巨頭齊至 陸媒解析三人分工

2025首颱「蝴蝶」將形成 陸氣象專家示警：週末或登陸華南

更多熱門

相關新聞

9歲女童看完牙醫昏睡　幾小時後死亡

9歲女童看完牙醫昏睡　幾小時後死亡

美國加州一名9歲女童前去看牙醫，麻醉接受牙科手術後，在回家的車上睡著，即使到家後仍一直昏睡不醒，幾個小時後被發現已經死亡，死亡原因調查結果出爐。

道奇添傷兵！主力後援整季報銷

道奇添傷兵！主力後援整季報銷

植髮送命　2男「眼凸臉腫」痛苦亡

植髮送命　2男「眼凸臉腫」痛苦亡

太空人又一壞消息！布蘭科動刀報銷

太空人又一壞消息！布蘭科動刀報銷

大谷翔平年過30再拚二刀流易受傷　名醫：只能交給上帝

大谷翔平年過30再拚二刀流易受傷　名醫：只能交給上帝

關鍵字：

手術術後惡化

讀者迴響

熱門新聞

颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到雨炸4天

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

一層53戶似「城中城」！高雄大樓火警2人送醫

AV女優路邊拍攝「牆後是小學生」炎上　網罵翻

Dora偷吃富商！雪碧爆啦啦隊女孩身體換資源　

超大灑水器！準蝴蝶北轉2天恐2連登陸

全聯熱便當10元開搶！加碼抽千元買菜金

館長上海用餐「餐廳董事長」贈茅台：到台灣開店

高雄大樓驚傳嚴重火警！火勢狂竄畫面曝

包腳男紅燈下車掏鳥解放！眾人見證Live尿秀

ChatGPT爆大規模災情　用戶崩潰：課金也當機

賴床人福音來了！iOS 26鬧鐘迎來「史詩級更新」

北市女被詐騙8891萬！退休金全沒了

更多

最夯影音

更多

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面