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婦拄助行器街頭迷路　嘉義暖警助他平安返家

▲▼ 失智老婦迷路街頭 水上警熱心助返家 。（圖／水上分局提供）

▲▼ 失智老婦迷路街頭 水上警熱心助返家 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義水上分局水上所警員謝亞秦、羅鴻偉日前擔服巡邏勤務，接獲民眾報案稱在水上鄉中興路430號對面，有一名老婦拄著步行器在路上徘徊，疑似迷路急需警方協助。

水上所接獲報案後立即派遣員警前往，現場發現一名老婦在艷陽高照下，獨自一人靠著助行器步履蹣跚走在路上，謝員隨即將老婦攙扶至路邊。黃姓老婦(年約77歲)向警方表示，自己來水上市區的診所看病，因患有輕微失智現象，要回家時突然忘記返家的路且迷失方向，一時不知所措，茫然地站在路上，員警擔心老婦繼續行走會有脫水、頭暈等危險，便將其載上警車休息，經耐心詢問，得知老婦身上有攜帶自己的證件，最後利用警政系統查詢到其身分，安全護送老婦返家。

▲▼ 失智老婦迷路街頭 水上警熱心助返家 。（圖／水上分局提供）

家屬向警方表示母親患有失智症，最近她的失智症狀加劇，時常趁家人出門上班時獨自外出，感謝警方及熱心的民眾及時救協助，表示日後會更加注意她的行蹤。

水上分局呼籲，家中若有失智症的長輩應加強關懷及照護，避免走失而遭遇危險，民眾平時應多關心家中長者生活起居之安全，高齡長輩可能因各種因素走失，若失去聯絡勿慌張，可立即向警方報案協尋。民眾為預防走失，可在衣服繡上名字、聯絡電話等資料，或佩掛名牌、愛心手鍊，讓員警能在最短時間內幫助走失者找到回家的路。

 
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