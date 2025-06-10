是你嗎？中捷第5000萬名旅客出爐　將獲星宇商務艙雙人機票

▲中捷第5000萬人次旅客誕生。（翻攝中捷官網）

圖文／鏡週刊

台中捷運今（10）日表示，其運量於昨日突破5,000萬人次，公司將贈送第5,000萬名旅客星宇航空商務艙雙人來回機票，前後1位旅客則各獲得星宇航空經濟艙單人來回機票。

中捷公司表示，第5,000萬人次幸運兒於6月9日下午持一卡通電子票證由舊社站進站、14時45分由市政府站出站（卡號：35000104351） ，將獲得星宇航空提供台中出發亞洲不限航點商務艙雙人來回機票。

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另外，中捷公司指出，同日下午持悠遊卡由九德站進站、14時45分市政府站出站（卡號：8300675201667374）的第4,999萬9,999人次旅客，與持悠遊卡由大慶站進站、14時45分市政府站出站（卡號：8430997668）的第5,000萬0,001人次旅客，也分別獲得星宇航空台中出發亞洲不限航點經濟艙單人來回機票。

為延續歡慶氣氛，中捷同步舉辦「感恩民眾6月搭中捷抽好禮」活動，至6月底止，只要當月搭乘滿5趟，就能獲得1次抽獎機會，共計超過300個豐富多元獎項。



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