不肖官員1年騙走高額獎金　國庫署被當ATM還吹噓成效佳

▲今年3月彰化地檢署展開大搜索，傳訊多名海巡偵查員及警員到案說明。

圖文／鏡週刊

彰化地檢署今年3月10日偵辦一起私菸查緝案件，發現竟有海巡署偵查員及中部地方員警，將公務查詢車輛資料通報私菸集團成員，除了海巡署偵防分署林姓、劉姓偵查員遭收押，台中某派出所黃姓所長、海巡署偵防分署王姓偵查員，也各以30萬元交保，另一名劉姓偵查員以10萬元交保，還有二名私菸業者以3萬至5萬元交保。檢廉經過4個月抽絲剝繭比對證據，案情出現重大突破，全案已非單純的洩密風紀事件，而是不肖海巡署官警長期勾結私菸不法集團，利用敘獎漏洞，以人頭製造假績效，詐領數億元查緝獎金的集體舞弊案。

▲不肖偵查員貪瀆，讓真正辛苦的海巡署人員蒙羞。圖非當事人。（圖／海巡署提供）

海巡署偵防分署台中查緝隊於2019年5月20日，透過台中市警局烏日分局對外發布新聞稿，指「31歲徐男在彰化二林鄉間租賃倉庫，並招募僱用逃逸移工，經一個多月蒐證，5月10日中午12時許趁員工用餐時，偵查人員前後埋伏包抄，一舉逮捕一男二女越南籍逃逸移工。」但本刊比對國庫署發布的裁罰資料，該案受裁罰人「義哥」並非當初海巡署逮捕的徐姓負責人，明顯是事後找人頭頂替，利用新聞轉淡沒人注意，大演偷梁換柱戲碼，過程竟無人監督或核實。

▲不肖公務員疑勾結私菸集團詐領查緝獎勵金，多名海巡偵查員及警員遭傳訊。

最扯的是，財政部國庫署無視罰鍰呆帳不斷增高，同一名人頭負責人一再出現，同樣擺爛不繳罰鍰，但獎金仍照常發放，其中是否有官員涉嫌更嚴重的貪瀆情節，檢廉將深入追查。承辦該案的成員不禁大罵：「這分明是典型的內神通外鬼，利用行政裁罰的漏洞，集體分贓獎金，再用同一手法反覆操作，把國庫當成提款機。」雖然海巡署偵查員已坦承犯罪，但這僅是冰山一角，詐領私菸查緝獎金恐怕是長期性、系統性的集體犯罪行為。

▲去年海巡署盛大舉辦查緝非法菸毒傑出成果記者會，由管碧玲（右3）及關務署官員親自主持，如今卻傳出有不肖查緝人員涉貪。（圖／翻攝海巡署官網）

其實此一不尋常現象，早被負責追討欠繳罰鍰的法務部行政執行署彰化分署盯上。相關資料顯示，2018年至2023這6年間，違反《菸酒管理法》但未結案的行政罰鍰案件共有55案，罰鍰總金額高達1億6173萬餘元。經送往彰化分署強制執行，僅成功收繳160萬5千餘元，還有高達1億6千多萬元滯欠未繳，但滯欠大戶名下均無財產，根本無法執行，只能列為呆帳，造成行政執行能量虛耗。



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