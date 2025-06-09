河南新鄉「人鱷大戰」6小時　「鱷魚演員」趁管理員不注意出逃

記者魏有德／綜合報導

河南新鄉衛輝市唐莊鎮四和新村昨（8）日晚間上演一場刺激的「人鱷大戰」，數百名當地居民圍觀全過程。據了解，這條「表演用」鱷魚7日趁著動物園管理人員不注意時出逃，躲到唐莊鎮一處小河內藏匿，由於該河流水深處約1至2公尺，園方遂向當地「斑馬救援隊」尋求協助，在抽水6小時後，鱷魚現身並成功將其捕獲。

▲水位降至一定程度後，鱷魚現身被其主人抓獲。（圖／翻攝揚子晚報）

《揚子晚報》報導，據斑馬救援隊隊員介紹，他們於6月7日下午3時左右接到群眾緊急求助稱，用於馬戲表演的鱷魚逃跑，藏身於附近河道的一個池塘中。衛輝市斑馬救援隊現場勘察發現，由於池塘水深較深，且天色漸晚，不利於開展抓捕行動，救援隊員們決定於次日進行捕捉。

救援隊員表示，抽水過程中，機器壞了一次，直至8日下午2時許才重新開始抽水，抽了6個多小時後，在8日晚間將鱷魚抓獲，「出逃鱷魚約有1.6米（公尺）長。」

▲抓捕鱷魚的行動引起上百村民圍觀。（圖／翻攝揚子晚報）

經官方初步調查，這隻出逃的鱷魚是由四合新村盧姓村民購買，平時將其寄養於動物園，承接一些馬戲表演，一般時間並不會將鱷魚帶回，盧姓村民透露，這次是準備幫鱷魚洗澡，隨後便發生意外脫逃事件。

至於該鱷魚的品種仍待官方鑑定，能否由個人飼養及如何飼養仍需要查閱相關規定，將交由衛輝市自然資源局進行後續追蹤調查。