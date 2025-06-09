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大陸 大陸焦點 特派現場

你們也別想考！山東高考男崩潰撕考卷　其他考生也遭殃

中國高考發生意外插曲。（翻攝X@whyyoutouzhele）

▲中國高考發生意外插曲。（圖／翻攝X@whyyoutouzhele）

圖文／鏡週刊

中國高考今年6月7日到10日登場，總共有1,335萬人報考，這場影響人生的重要大考中，驚傳有學生在考試時不明因崩潰暴走，先是撕毀自己考卷，接著站起來朝其他考生的考卷下手，嚇得大家趕緊護住自己考卷，現場大亂。

事發地點疑位於中國山東省濟寧市鄒城一中的考場，當天上午考的是「國文（語文）」，從監視器畫面可見，事發時坐在講台前的1名男子，先是東張西望，接著突然情緒崩潰，雙手把考卷撕碎揉成一團。

中國高考考生崩潰，撕毀自己考卷。（翻攝X@whyyoutouzhele）

▲中國高考考生崩潰，撕毀自己考卷。（圖／翻攝X@whyyoutouzhele）

這還沒完，他似乎是希望拉大家一起下水，一個起身迅速拿起後面的考生的考卷將其撕破後，接著又要對其他考生下手，嚇得所有考生趕緊護住這張重要的試卷，不讓其越雷池一步，不過仍有一名考生還不及反應，考卷也被奪走撕碎。

監考老師一開始沒反應過來，直到其他考生也遭受「撕毀攻擊」時才上前要勸阻，最後發現無法阻止，趕快去外面找救兵，最後合力抓住他，把他帶出考場。

考生撕毀自己考卷後，目標轉向其他考生現場大亂，最後被帶走。（翻攝X@whyyoutouzhele）

▲考生撕毀自己考卷後，目標轉向其他考生現場大亂，最後被帶走。（圖／翻攝X@whyyoutouzhele）

根據現場考生說法，當時這名男子疑因緊張去上廁所，回來後手因有點濕導致答案卡有些濕掉，後來他就突然暴走撕考卷，發生影片中的過程，讓考生嚇到放聲尖叫；至於現場後續處置，由監考老師安撫其餘考生情緒，重發答案卡，並延長5分鐘時間讓大家寫完。

不過，這起事件同樣遭「噤聲」，相關內容在微博完全找不到，網友表示「我聽朋友說這個在國內平台根本發不出來」「蟈蝻真的，超級大巨嬰，禍害身邊人！我不好過你也別想好過」「他後桌挺慘」。

值得一提的是，這次中國高考語文考試的作文因抗戰80週年，希望考生圍繞「家國情懷」來進行撰寫，但遭不少考生抱怨太難。


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