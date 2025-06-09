避免月事影響工作遭扣薪　印度近千名女工「切除子宮」

▲甘蔗園。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）Beed地區專職收割甘蔗的女性勞工，其身體健康狀況近年來引起極大關注。根據該邦衛生部門在2025年6月2日公布的調查報告指出，單是在2024年的甘蔗收割期前，一季內就有多達843名女性在遷移至外地務農時，自行接受子宮切除手術，其中有477人年齡僅介於30至35歲之間。這些手術大多由私人診所施作，並聲稱經由政府核可，卻也引發是否真正取得知情同意與醫療必要性的質疑。

根據《New18》報導指出，女工們之所以接受子宮切除手術，據稱是為了避免因月經或懷孕影響工作效率，反而導致每日工資遭扣。

報導中提到，Beed每年約有17.5萬名勞工前往其他地區從事甘蔗採收工作，其中女性約占7.8萬人。這些勞工多在排燈節（Diwali）前後遷移，並持續工作約六個月，在12月或隔年1月返鄉。

報告中也指出，除子宮切除外，健康檢查還發現大量女性患有嚴重貧血，共有3415人因缺乏鐵、維生素B12或葉酸，或因長期月經失血、手術或遺傳性地中海貧血導致貧血，其中73人病情屬重度，已開始接受治療。

此外，報告中還提到，共有1523名女性在懷孕期間仍被迫進入甘蔗田，在高溫環境下耗費體力勞動，明顯讓身體面臨傷害風險，但即便如此，女工們仍因擔憂缺勤而失去收入。目前所有這些孕婦都已登記在政府的母嬰照護平台，以利日後健康追蹤。

政府派出的衛生部門隊伍共深入1132個村落，針對46231名從事甘蔗工作的女性進行健康檢查，並為她們製作健康卡。報告中顯示，在843起子宮切除手術中，有279例由私人機構執行，並經由政府醫生審核通過，但整體醫療處置的合理性仍備受爭議。

母嬰照護部門的謝克德（Sachin Shekde）表示，有關當局正在密切關注女性勞工在遷移前後的健康狀況。雖然部分醫療人員指出，這些女性長期飽受子宮感染、經血過多或慢性腹痛所苦，才有手術需要。

這樣的情況並非是Beed當地首次發生，過去數年內，已有相關報導揭露當地女性農工因工作需求或包商壓力被迫進行子宮切除，目的是避免失去薪資。

延伸閱讀

▸ 人妻「先上車後補票」！台商公公一毛不拔只准登記 全場看法兩極

▸ 婆婆救街頭中暑外送員 他甦醒喊「單還沒送完」惹在場人鼻酸

▸ 原始連結