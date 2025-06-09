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大陸 大陸焦點 特派現場

開車「突遭馬兒撞上」擋風玻璃全碎！女駕駛傻眼：要修車還要賠馬

大陸山東省發生奇葩車禍，一名女子近日在路上開車時，突遭「一匹馬」衝撞，導致車子的擋風玻璃碎裂，肇事馬兒也因此受傷，沒想到她竟遭馬主人要求賠償。（圖／擷取自微博）

▲「一匹馬」突衝撞上來，導致車子的擋風玻璃碎裂，肇事馬兒也因此受傷，沒想到她竟遭馬主人要求賠償。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

大陸山東省發生一起奇葩車禍！一名女子近日在路上開車時，突遭「一匹馬」衝撞，導致車子的擋風玻璃碎裂，肇事馬兒也因此受傷，不過女駕駛卻控訴，明明自己才是受害者，但養馬人竟要求賠償，讓她傻眼求助「如果大家碰到這種事情該怎麽辦？」

綜合陸媒報導，該起「人畜車禍」發生於6月1日下午4時許，當時該名女駕駛開車行經山東省新泰市241省道、牲畜市場附近時，一匹馬突朝車輛狂奔而來，接著直接撞上車頭，大片擋風玻璃瞬間碎成蜘蛛網狀。

女駕駛遭馬兒衝撞，前方擋風玻璃瞬間碎成蜘蛛網狀。（圖／擷取自微博）

▲馬兒這一撞，前方擋風玻璃瞬間碎成蜘蛛網狀。（圖／擷取自微博）

女駕駛表示，當下她被嚇傻，坐在車內久久不能回神，但馬的韁繩又恰巧被輪胎壓住，馬主人也遲遲不見現身，她只能趕緊報警並通知保險公司，直到警方獲報到場後，飼主才終於露面將馬匹牽走。

女駕駛透露，事後她將愛車送修才發現，不只擋風玻璃碎裂，就連儀表板、引擎蓋、右大燈、左右兩邊的雨刷也都受損，但由於交警並未判定肇事責任，她也只能認賠自行吸收修車費。

怎料女駕駛還未向對方索賠，馬主人竟主動找上門來討要賠償，「現在我們不光要自己修車，馬主人還要我們賠馬」，讓她無奈嘆「如果撞到的不是車，大家碰到這種事情該怎麼辦？」

消息曝光後，引起網友留言熱議，「馬全責！」「嚴查交警，馬主人必須賠償車主，任何動物出來都是需要監護人的」、「這年代，馬也學會了碰瓷。」

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