共軍六代機「殲-36」正面照疑曝光　陸軍迷：越看越像戰鬥轟炸機

▲網路上流傳的共軍六代機「殲-36」正面照。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸軍事迷相關討論區近日傳出一張相片，圖源為美國軍事網站旗下的戰區（TWZ）專欄，疑為解放軍空軍正在研發中的六代機「殲-36」的正面身影，引起不少軍事博主和民間愛好者熱議。從外觀上看，這架「殲-36」與F-111和蘇-34等戰機的座艙佈局相似，可供兩名飛行員並排而坐，座艙上方則是寬闊的氣泡式座艙蓋，現代設計感十足。

透過這張釋出的照片還可以發現，這架「殲-36」機腹梯形進氣口與美軍F-22戰機的進氣口類似，機鼻側面還有一個獨特的大型光電窗，在低角度光線照射下，該裝置發出金色光芒。

照片釋出後，雖然在軍事圈引起不小的震撼，然而，官方則一如往常的默不作聲，也無法獲得證實。不過，在軍事圈裡，研發中的戰機一經曝光，向來不是「偶發事件」，往往代表著「技術已趨成熟」、「不怕你看」或「資訊戰的心理壓力」等多角度意涵。

從各個軍事博主的分析研判可以得知，這款「殲-36」戰機已經不像傳統的戰機佈局，更像是一款擁有多功能的戰鬥轟炸機，而其配備的新型電戰系統，更像是「空中指揮官」的角色，將可更有效率的「察打一體」，指揮無人機作戰。