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迎戰罷免案投票！林右昌直搗傅崐萁本陣　盤整資源助攻罷團

▲▼民進黨秘書長林右昌赴花蓮聖天宮參香祈福。（圖／民進黨提供）

▲民進黨秘書長林右昌赴花蓮聖天宮參香祈福。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

大罷免逐步推進，目前二階段已進入尾聲，依時程推估，中選會應會在下周宣布罷免二階連署通過狀況，預料會有不少藍委的罷免案成案。民進黨秘書長林右昌也選在此刻再度前進國民黨團總召傅崐萁的選區花蓮，喊出「擒賊先擒王」，頗有直搗黃龍之意。據了解，林右昌近期將走訪各罷區盤整地方資源，整合戰力助攻最後階段的投票決勝。

今日行程於花蓮聖天宮參拜，當地人多半俗稱為帝君廟，傅崐萁日前才被爆料去該宮廟點了6柱、約4800盞光明燈；以一盞燈500元計算，等於一口氣花了240萬。林右昌今日也前往參拜點燈，並直言，如果心中是誠心誠意，光明燈一盞就夠。

林右昌在參拜的過程中除祈求台灣平安、花蓮順遂，也重砲批傅崐萁在花蓮掌權23年，花掉了花蓮人數千億預算，但花蓮非但沒進步、還被台東超越，這也是花蓮期待改變的重要原因。連國民黨的朋友都說，傅崐萁不倒，國民黨不會好，藍營支持者都認為該是改變的時刻。

除了前往帝君廟外，據了解，林右昌在花蓮也有數個私下拜會行程。面對即將到來的三階投票，民進黨除將協助罷團掛看板及陸戰掃市場、辦宣講外，林右昌也代表黨主席賴清德到地方盤整資源；而安排深入花蓮前線作為首站，也勢必能鼓舞全國各縣市罷團。

民進黨人士指出，林右昌前往花蓮除了代表黨中央對花蓮的重視，也是全黨面對罷免三階投票的起手式，未來會接續走訪各罷區，了解公民團體的需求，持續調整助攻形式，也同時整合地方戰力。

該人士說，待中選會正式公布成案進入三階後，林右昌也會代表中央黨部，宣布助攻三階的首波細節，號召跨越黨派的支持者站出來校正國會、守護國家。

▲▼民進黨秘書長林右昌赴花蓮聖天宮參香祈福。（圖／民進黨提供）

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