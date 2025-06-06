嘉縣三校跨校合作台北見學　「保嘉忠」啟發學生多元視角

▲▼ 六嘉國中攜手太保國中、忠和國中赴台北舉辦「保嘉忠」學習見聞之旅 。（圖／六嘉國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為拓展學生視野，融合教學理念與知識實踐，嘉義縣六嘉國中6月4日至6月5日，聯合太保國中(校長徐文成)及忠和國中(校長方信于)，由六嘉國中校長陳義禮與四位處室主任帶領，共同舉辦「保嘉忠」台北看看活動。

活動全程由學生自主規劃，從行程安排、餐飲選擇到學習體驗，展現學生獨立思考與實踐能力，老師則從旁協助與支持，期盼透過此行增廣見聞，啟發學生多元視角，老師則在旁協助與支持，讓學生在「做中學、學中做」的過程中，學習策劃、溝通與合作能力。

六嘉國中校長陳義禮表示，讓學生從規劃到執行都親自參與，不僅培養他們的組織能力，更能在過程中學會承擔責任與團隊合作。

第一站來到台灣政治中心——總統府，學生們在導覽中實地體會台灣民主制度與歷史建築的深度意涵。接著前往松山文創園區，深入探索創意產業與文化設計的交融。晚間受嘉義同鄉會太保聯誼會盛情宴請，於新北市三重區珍豪大飯店設宴款待三校師生，進行溫馨的鄉情交流，

周三貴會長表示：「藉由成功的學長姐鼓勵學弟妹們積極向上的精神，是十足珍貴的經驗。」立委蔡易餘也特地到場致意表示：「各位的學弟妹，可以藉由此次有意義的活動，化為養份成長，未來長大可以貢獻嘉義及台灣。」



為促進學生天文知識，一早前往台北市立天文科學教育館，透過展示與導覽，讓其對天文知識有更具體的理解與興趣。活動尾聲，師生返回飯店取回行李，午餐後搭乘高鐵返回嘉義，為本次意義深遠的台北行畫下完美句點。

此次「保嘉忠」活動不僅讓學生有機會親自參與行程設計與執行，也促進了三校之間的交流與合作。太保國中校長徐文成認為：「跨校合作讓學生有更多元的學習夥伴，也讓教師們能交流教學經驗，是一舉多得的教育模式。」

忠和國中校長方信于表示，活動設計讓學生在實作中學習，比單純的課堂教學更能留下深刻印象。透過參訪首都的重要機構與文化場域，學生們將課堂中學到的知識與生活經驗緊密結合，展現出自信與成長的光彩。未來，六嘉國中將持續推動跨校合作與實作學習，培養學生具備自我管理與批判思考的核心能力，迎向多元與挑戰並存的未來。