香港富婆重賞求「捐精」　馬國華裔男不聽勸痛失113萬退休金

▲ 香港富婆越洋高價「購買精子」馬來西亞退休華男上鉤被騙16萬令吉。（圖／翻攝自中國報，下露）

國際中心／綜合報導

馬來西亞一名退休男性華裔誤信網路自稱「香港已婚富婆」的詐騙廣告，以為能以捐贈精子換取200萬港元高額酬勞，反被騙走逾16萬令吉（約台幣113,2萬元）畢生積蓄，警方多次勸說他勿再上當，事主仍執迷不悟，期待與「富婆」見面，最終情財兩失，求愛夢碎！

據中國報報導，目前單身的57歲陳姓男子是一名退休倉庫管理員，5日在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯裡張天賜的陪同下召開記者會，他說今年2月在臉書（X）看到一則「高價購精求孕」的廣告，酬勞高達港幣200萬元（約108萬令吉，763萬台幣）。廣告中的對象是一名自稱來自香港的李姓已婚女子，聲稱會來馬逗留3個月，只要順利受孕並生下孩子，就能拿到酬勞。」

陳姓男子說，對方其後安排一名自稱律師的男子與他接洽，並要求支付共計4萬1000令吉的前期手續費，包括1000令吉註冊費、1萬令吉作為女子來馬的機票費，以及3萬令吉的保安費，他在今年3月將上述款項分別匯入對方提供的三個不同銀行戶頭，隨後就被銀行凍結戶頭及通知警方，被迫進行第一次報案。

警方於3月20日傳喚陳男協助調查，並明確表示這是一宗騙局，勸他停止金錢往來。陳男坦言自己當時對該「富婆」仍存期待，甚至將報案情況告知對方，該「律師」又傳來一對男女的香港永久居民身份證影像，聲稱是他與「富婆」的證件，以示「真實性」。他更出示一張金額達39萬令吉、寫有陳男姓名的支票，聲稱該筆金額已備妥，即將匯入其帳戶。

陳男說，在他堅持下其戶頭被解凍，該律師也稱將安排2名美國醫生來馬，為他進行為期一個月的身體調養，並要求他再支付12萬令吉的費用，陳男無視警方建議，再度投入12萬令吉，畢生積蓄16萬1000令吉被掏空。

對方隨後又要求他支付高達7萬9000令吉的國際轉帳手續費，但他當時已經沒錢了，因此沒有支付。他很後悔，「我從未獲得任何報酬，也從未與該女子見面，直到身無分文我才徹底死心，並第二次向警方報案。」

另外，張天賜指出，所謂的「富婆」與「律師」極有可能都是騙子冒充，所使用的照片疑似從網上盜取，根本不是本人。原本不建議被害人召開記者會，但他堅持，希望藉由自身經歷警惕大眾。