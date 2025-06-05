和平國中畢業生送暖山區銀髮族　跨縣市科學交流展原民學力

▲▼台中市和平國中畢業前，替社區銀髮族展現技藝送暖，也和嘉義鄒族學生交流。（圖／記者李陳信得翻攝，下同 ）

記者李陳信得／台中報導

臺中市和平國中九年級學生在畢業離校前，今天（5日）上午特地前往南勢里社區活動中心，為銀髮族鄉親健康舒壓、肩頸按摩，下午又馬不停蹄與來訪的嘉義縣民和國中九年級學生相會，以原民科學為主題交流學習成果，每位學生都在畢業前，將在校三年所學成果善加應用，展現積極迎向未來的態度。

和平國中從108年辦理原住民族實驗教育後，學生畢業時將同時領取三張證書，分別是學業及格畢業證書、實驗教育結業證書、技藝教育結業證書，培養學術能力與生活技能並重。尤其是這五年和平國中的技藝教育美容美髮職群，由在台北創業有成的校友李秋菊每週返校授課，並且洞悉高齡化及保健化社會需求，增加美容美髮裨益健康照顧的元素，以頭部舒壓、肩頸與手部經絡按摩為主軸，技藝教育可以創造舒壓體驗新境界，受服務的銀髮長者直呼，「按完真的鬆了，肩頸不緊了，人也精神了！」「沒想到國中技藝課可以這麼實用又有趣。」

同時嘉義縣立民和國中師生一行38人參訪和平國中，舉辦跨縣市原民重點學校交流活動，以「原力科學爆發」為主題，進行兩校融合科學與文化的體驗交流。兩校透過部落中常見的傳統樂器，開始泰雅族與鄒族的交流。和平國中先展示泰雅族口簧琴吹奏，從聲音的震動中理解科學與文化的連結。

下午場活動由民和國中師生介紹鄒族的山羌笛、風笛、手串琉璃珠，其中山羌笛課程獲113學年度原住民族教育資訊網站評選為優等教案，並由今年總統教育獎得主莊凱丞親自分享。參加活動的和平國中九年級學生詹鈞凱說，「在這次交流活動中，我們不只是學習樂器怎麼製作，更進一步了解聲音的產生原理和音波震動的方式，這種生活智慧跟科學精神，是我很喜歡的部分。」

民和國中校長官志隆說，該校透過在地文化探究，讓學生從自身族群的文化中發現科學精神，發展出具原民特色的探究實作課程。和平國中校長葉天喜亦對民和國中以課程為主軸的交流表達熱烈歡迎，表示這樣的交流不僅促進學校之間的合作互動，更是原住民族教育向下扎根、向上開展的具體實踐。最後兩校期許在「深耕文化、探索未來」願景下，未來持續深化交流，原力科學持續爆發，共同培養更多具文化素養與科學探究能力的原住民族人才。