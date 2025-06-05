12歲弟放學未依約現身客運站...15歲姊報警哭了　催淚家庭背景曝

▲▼弟搭錯車未依時間會合，姊擔心意外報警協助，根據監視器發現帶回。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市一名15歲的朱姓少女端午連假最後一天慌張地走進土牛派出所，向警方闡述12歲的弟弟獨自搭乘豐原客運850號公車從和平站上車欲返回雙崎住家，結果搭錯班次又沒有依照約定在東勢客運總站下車。眼看距離到站時間早已過去許久，心急的姊姊在客運總站附近找了一段時間卻遲遲沒有發現弟弟的蹤影，朱姓少女不禁開始擔心弟弟是不是發生什麼事情。





朱姓少女先是向豐原客運詢問，客運公司回覆，印象中似乎有一個男童在土牛站下車，少女隨即向附近警察局求助，請求警方幫忙找弟弟。土牛派出所所長吳清煬不敢輕忽，立即調派值班警員持續調閱路口監視器畫面，追查朱姓小弟的行蹤，經眾人研判分析，判斷朱姓小弟應該是又搭乘公車返回東勢，警員胡惠琦便立即趕往東勢客運總站周遭逡巡，果然發現朱姓小弟無助地坐在客運總站內。





心急如焚的朱姓少女見到弟弟後，心中的大石頭終於放下，先前因為害怕自己沒有照顧好弟弟妹妹，一度哭了出來。原來朱姓少女家中因為母親罹患重大疾病，父親常要前往醫院照顧母親而疲於奔命。體貼的朱姓少女便自願肩負起照顧弟弟妹妹們的責任，這次差點把弟弟搞丟了，真的快嚇死了。幸好遇到東勢分局的警察們熱心幫忙，才能順利在一個小時內就把弟弟找了回來