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獨／台南車禍奪3命！死者女兒悲曝「疑閃狗釀禍」：感覺完全沒煞車

▲台南市後壁區南80線1.6公里處死亡車禍，家屬現身相驗。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲台南市後壁區南80線1.6公里處死亡車禍，全女丈夫現身相驗。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者吳世龍、戴若涵／台南報導

台南市後壁區南80線1.6公里處，2日深夜發生一起死亡車禍！一輛由西向東行駛的自小客車，因不明原因與對向自小客車對撞，造成2車3人不幸罹難。3名死者的遺體於3日相驗，其中一名死者全女的先生表示，太太應該是剛結束居家服務，回家途中發生意外。

根據警方調查，57歲陳姓女子2日深夜10時05分駕車沿南80線西向東方向行駛，行經1.6公里處時，因不明原因與63歲全姓女駕駛開的自小客車迎面撞上，由於撞擊力道猛烈，兩車嚴重毀損，全女與車內63歲楊姓友人、陳女共3人均受困車內。

警消獲報到場，緊急出動破壞器材協助3人脫困，並分送柳營奇美醫院、嘉義長庚醫院、衛福部新營醫院搶救，但3人傷勢相當嚴重，經急救過後仍不幸宣告不治。

▲台南市後壁區南80線1.6公里處死亡車禍，家屬現身相驗。（圖／記者吳世龍攝，下同）

據了解，肇事陳女為南投人，從事化妝品銷售工作；全女則是嘉義縣水上鄉人，職業為居家照顧服務員，車內的楊姓友人則家住台南鹽水，詳細車禍發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

檢方3日下午針對死者遺體進行相驗，全女的丈夫透露，太太事發當時應該是去柳營居家服務完，回家的路上發生意外的，至於楊姓友人，他則不認識。而他實際開車經過事故路段時覺得，道路二旁的燈光有明顯不足的地方，加上昨晚又在下雨，可能因此發生意外，希望相關單位能多加強照明設備。

至於楊男的女兒則表示，不清楚爸爸為何會在全女車上，她稱，她看警方提供的監視器畫面，對方的車輛疑似要閃避狗狗，所以才偏到對向車道這裡來，感覺完全沒有煞車，爸爸坐的車子才會車頭全毀，造成那麼嚴重的傷勢。

▲台南市後壁區南80線1.6公里處死亡車禍，家屬現身相驗。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲台南後壁南80線2日晚間發生兩車對撞車禍，現場車體嚴重毀損，釀3死悲劇。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南後壁南80線2日晚間發生兩車對撞車禍，現場車體嚴重毀損。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南後壁南80線2日晚間發生兩車對撞車禍，現場車體嚴重毀損，釀3死悲劇。（記者林東良翻攝，下同）

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