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安芝儇來台2年狂漲粉　粉絲曝「被圈粉3原因」：怎能不愛她

▲▼安芝儇 （圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

▲安芝儇。（圖，下同／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

記者施怡妏／綜合報導

27歲的南韓啦啦隊女神安芝儇（안지현），2023年起加入中職台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」，2年來累積了大批死忠粉絲，就有粉絲列出「喜歡上安芝儇的3大原因」，從來不搶戲、對工作很專業、跳舞很好看，自信又優雅，「怎能不愛小安？」貼文曝光，一票網友點頭大讚。

「身為台鋼雄鷹的球迷，怎能不愛小安？」有網友在PTT發文，列出「3大喜愛安芝儇的原因」，首先提到安芝儇低調，從不搶戲，在開場舞或應援時，鮮少站在C位，反而常選擇站在邊角甚至欄杆後方，「所以也不一定買核心熱區就會看到她」。

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其次是安芝儇的專業態度，在與球迷互動時，安芝儇距離保持得很好，該專心跳舞時跳舞，該跟粉絲互動時互動，「對於圈粉不會汲汲營營，但是又很懂得照顧粉絲的需求，只要哪邊應援士氣低落，小安一走過去，就會突然出現排山倒海的低音吼聲」，

▲安芝儇。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

▲▼安芝儇（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

最後一點是，安芝儇的舞蹈實力讓人讚嘆不已，舞蹈充滿自信與優雅，且不會過度賣弄性感，無論站在哪裡都能成為焦點，「她真的跳舞很好看，所以她根本不需要站C位，因為她無論在哪，焦點就在哪，連女性都會忍不住想要拍她」。

貼文掀起熱論，「真的很可愛、很正、很漂亮，今天三壘在邊角，眼睛真的離不開」、「之前上節目就不站C位了，主持人call就推學妹出去」、「我看多慧來台以前有跟小安的餐敘影片，就覺得小安好暖，不會多話到煩或過度正面到讓人有壓力，簡單就給人安心、鼓舞的力量」、「台鋼的MINGO跟小安都很棒」。

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