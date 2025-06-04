白河警分局遭竊！男凌晨後門闖入逛2樓　偷走一支奇異筆

▲台南市警白河分局6月1日凌晨遭1名男子擅闖竊筆，警方火速查緝到案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警白河分局於6月1日凌晨驚傳駐地遭不明男子擅闖，對方甚至進入2樓會議室、與辦公區域，並帶走一支奇異筆，白河警方初判涉案男子疑似精神狀況有異，聲稱要「協助辦案、申請經費」，但行為明顯異常，白河分局立即啟動偵查機制，於案發5小時內查獲48歲薛姓男子，全案依加重竊盜罪嫌移送法辦。

白河分局副分局長廖進添指出，犯嫌薛男於6月1日清晨4時20分左右，透過分局後門扳開鐵捲門開關潛入分局內，隨後上樓進入會議室及辦公室，涉嫌竊取1支奇異筆，行徑荒唐。警方於上午9時許將薛男查緝到案，並依法究辦。事後白河分局針對本起事件全面檢討內部安全防護與門禁管理機制，強化後門防護設備，防止類似事件再次發生，確保公務機關安全不容鬆懈。

而外界認為該名薛男應另涉侵入住宅罪，對此律師梁家瑜（上圖）說明指出，我國刑法的306條侵入住宅罪，主要是針對具有合理隱私期待的私領域，還有非隱私期待的公領域來做劃分，而本案的行為人沒有經過同意擅闖公務機關的管制區域，雖然是公務機關非私人住宅，但是依然有可能涉犯到刑法的侵入住宅罪。

根據國刑法306條侵入住宅罪，依法條規定最重可處1年以下有期徒刑，拘役或9000元以下罰金。律師梁家瑜強調：「公務機關的管制區雖非私人空間，但仍享有基本的隱私與安全保障，外人未經允許進入仍屬違法。」