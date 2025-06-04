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27歲女遭毒蛇咬傷！醫院瞎忙4小時「只打食鹽水」...轉診後不治

一名27歲女子近日前往三亞遊玩，怎料卻疑似遭到毒蛇咬傷，6個多小時後不幸喪命。（圖／翻攝自抖音）

▲女子近日前往三亞遊玩，在飯店散步時遭毒蛇咬傷。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

一名27歲女子近日到著名旅遊勝地海南三亞遊玩時，不慎遭毒蛇咬傷，緊急送醫後卻被告知，並無相關救治經驗，建議轉院，最終搶救後仍宣告不治，家屬悲憤質疑，醫院涉嫌延誤治療導致病患喪命。對此，三亞市衛生健康委員會也出手調查了。

綜合陸媒報導，該名27歲女遊客與男友於本（6）月1日飛往三亞旅遊，2人在飯店附近散步時，女子的腳指頭疑似遭到毒蛇咬了一口，儘管當下已試圖擠出毒血並沖洗傷口，但女子仍出現嘔吐、意識模糊等症狀，2日凌晨1時緊急將她送往三亞中心醫院救治。

經抽血檢查，醫師告知不排除是遭蟲子咬傷，緊急安排抽血、打生理食鹽水，這時女子的嘔吐情況更為嚴重，而且意識模糊，護理師打了止吐針和藥物。接著換了另一位醫生檢查，再次抽血，該名醫師認為被毒蛇咬傷的機率高，但因「沒有相關救治經驗」，建議轉院至附近的四二五醫院。

女子的男友表示，當三亞中心醫院安排救護車轉診時，女友已經陷入昏迷，當時已經是凌晨4點半，距離被咬傷的時間已經過了4個多小時。沒想到情況危急的她被送往第2家醫院救治後，卻被安排入住普通病房，並未送進加護病房，導致她遭咬傷6個多小時後，當日上午7時許因搶救無效宣告身亡。

家屬接獲噩耗後，悲痛指控2家醫院均未妥善處置，耽誤了黃金救援時間，憤而向三亞市衛生健康委員會投訴。對此，三亞市衛健委表示，該起案件已交由相關單位進行處理，具體調查結果也會對外公布，若查出違規將依法處置。

家屬表示，他們僅被告知死者是遭神經性毒蟲咬傷，並不清楚是蛇還是蟲，「我們家人沒了很傷心，不能再有人到三亞遊玩再經歷這種事情」，盼相關部門能重視此事，以免悲劇再度上演。

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