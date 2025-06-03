日20歲男大生爽中2億頭獎！　堅持只做一件事「5年就花光」

圖文／鏡週刊

日本一名男子大學時期中了2億日圓（約新台幣4185萬元）頭獎，但在5年內就把獎金花光，全因為他對「美食」的熱愛。

日媒《集英社》報導，1999年時年僅20歲，還是大學生的來栖一舉抱回彩券頭獎，年紀輕輕就中了2億日圓，不過他卻在短短5年就花光獎金。來栖回憶，得知自己中獎那晚腦中一片空白，和往常一樣入睡、醒來，隔天一早便到銀行去領獎。

來栖並沒有興奮地和爸媽分享，而是過著如常的生活，不過在「吃美食」方面有了很大的改變。來栖25歲（2004年）那年出版美食評鑑書《美食的王者》，書中記錄日本167間高水準西餐廳和180道高級菜餚。也因為來栖不斷到高檔餐廳消費，頭獎獎金在5年的時間就花完。

來栖說明，他在一個「熱愛美食」的家庭中長大，從小到大每逢特別的日子，一家人都會到家附近的法國餐廳吃飯，而且他屬於那種對有興趣的事物不能敷衍了事的人，「所以我想嘗試所有吸引我的東西。」

除了到高檔餐廳消費外，來栖的食量也很大，早上會先逛一些麵包店，再去蛋糕店、拉麵店，然後到餐廳吃午飯，再把拉麵、麵包蛋糕吃下肚。晚上再逛兩家餐廳，最後再吃拉麵。但就算吃這麼多，來栖還是吃不飽。結果一年下來光是伙食費就花了4000萬日圓（約新台幣837萬元），5年就花了2億日圓。

報導指出，來栖至30歲時已累積吃過2萬間高檔餐廳，就連「米其林」總負責人都來訪問他。不過，來栖也說就算沒有中頭獎，自己還是會做一樣的事情，不過花費就會克制許多。

如今來栖開了一家名為「Bon.nu」的餐廳，但每天僅接待3組顧客，提供原創菜餚。來栖表示，自己的烹飪方法「掌握食物的本質」，極其簡單卻又獨具匠心，自稱「無人能模仿」的飲食哲學令人印象深刻。



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