妻控夫停車場親吻女同事「重疊身影晃5秒」　法官一看傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴丈夫阿強（化名）與女同事小美（化名）有不正當男女關係，兩人竟在停車場接吻、擁抱，憤而決定對小美提告求償100萬元。然而，法官當庭勘驗證據影像，發現影片中的男女有「重疊身影晃動大約5秒鐘」，但因為畫面太模糊，根本無法辨識互動過程，加上證人作證兩人當時只是在討論移車，最終因證據不足，裁定駁回。

▲人妻指控丈夫阿強和女同事小美在停車場親吻、擁抱。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美明知阿強是有配偶之人，仍在2023年6月間於停車場與阿強做出親吻、擁抱等行為，顯然是故意以違背善良風俗的方法，不法侵害她的配偶關係身分法益，且情節重大，因而決定對小美提告求償100萬元。

小美則堅稱，當時她的車子被其他車輛擋住，她和阿強只是在討論要如何移車，兩人並未做出擁抱、接吻等行為，人妻對監視器畫面有所誤解，她沒有故意侵害人妻的配偶權。

證人也證稱，事發當日大家相約去聚餐，結束之後他和阿強、小美一同步行前往停車場，阿強和小美當時只是在討論如何移車。

法官當庭勘驗證據影像，發現畫面中的男女有「重疊身影晃動大約5秒鐘」才分離，但他們的五官、身形輪廓及肢體動作均呈現模糊狀，根本無法分辨互動過程，自然也無法認定畫面中的行為就是在擁抱或接吻。

此外，雖然人妻控訴證人與小美有深厚情誼，證詞前後不一，不可採信。但法官表示，小美與證人僅為同事關係，非家人或至親，他應當無須冒著偽證罪的風險袒護小美，所以這部分也沒有採信人妻的說詞。

最終，法官表示，從監視器錄影畫面及證人證詞看來，都無法認定小美與阿強曾做出踰矩行為，人妻也未能提出其他證據證明自己的主張為真，最終因證據不足，裁定駁回人妻的告訴，全案仍可上訴。